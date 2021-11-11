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НБУ оштрафовал три финансовые компании за неэтичное поведение с должниками

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2021, 12:14
НБУ оштрафовал три финансовые компании за неэтичное поведение с должниками - Фото
Фото: depositphotos.com

Национальный банк оштрафовал три финансовых учреждения за нарушение законодательства при урегулировании просроченной задолженности, сообщает пресс-служба НБУ.

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"ФК "Новые кредиты" оштрафована на 51 000 грн, ООО "Кредитпроминвест" и ООО "ФК "Премиум актив" получили максимально предусмотренный размер финансового влияния – по два штрафа в размере 102 000 грн каждый.

Относительно двух последних в НБУ отметили, что систематичность и объем обращений граждан повлияли на применение максимально предусмотренного размера штрафа.

  • 19 марта ВР приняла закон о защите должников при урегулировании просроченной задолженности. Он вступил в силу с 14 июля.
  • 1 октября НБУ оштрафовал первое финансовое учреждение на 102 000 грн за нарушение требований о взыскании просроченного долга.

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Анна Лыса-Кузмич
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НБУ штраф коллекторы
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