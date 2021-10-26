НБУ представил проект системы мгновенных платежей
Национальный банк разработал и представил проект концепции построения системы мгновенных платежей в Украине. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
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В НБУ заявляют, что главная цель создания этой системы – дать возможность пользователям осуществлять быстрые и дешевые переводы и платежи со счета с помощью удобных, современных и инновационных каналов доступа и методов инициирования платежных операций.
Над разработкой проекта концепции регулятор начал работу с 2020 года. Модель учитывает результаты исследований НБУ по сотрудничеству с международными партнерами и экспертами украинского платежного рынка Украины.
Предполагается, что система будет иметь следующие особенности:
– будет работать 24 часа в день и 365 дней в году;
– движение средств будет происходить между счетами пользователей;
– мгновенная доступность средств получателем для использования (кредитование счета получателя);
– инициирование операции с помощью мобильных приложений;
– использование QR-кода для удобного получения реквизитов платежа;
– использование механизма запроса на проведение платежа (request to pay).
В Нацбанке отмечают, что внедрение мгновенных платежей (Instant payments) станет одним из индикаторов достижения развития открытой архитектуры финансового рынка в соответствии со стратегическим направлением "Инновационное развитие", определенным Стратегией развития финансового сектора Украины до 2025 года.
НБУ пригласил экспертов, участников финансового рынка и профильные ассоциации предоставлять свои замечания и предложения к документу и присоединиться к его обсуждению.
- В январе 2020 года в НБУ утвердил Стратегию развития финансового сектора Украины до 2025 года.
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