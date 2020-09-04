НБУ разработал мобильное приложение для опросов бизнеса

Национальный банк Украины разработал мобильное приложение для онлайн-опросов предприятий, которое уже доступно для загрузки на площадках Google Play и Apple Store. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Онлайн-анкетирование предприятий будет использоваться для получения информации от респондентов и расчета индекса ожиданий деловой активности (ИОДА), который финрегулятор публикует ежемесячно.

Мобильное приложение имеет также дополнительные функции, в частности: раздел с основными макроэкономическими и финансовыми показателями, раздел с аналитической информацией относительно ИОДА в виде таблиц и графиков и раздел с историей ответов респондента за предыдущие полгода; возможность обратной связи.

Приложение будет использоваться в качестве дополнительного инструмента опроса предприятий в дополнение к традиционному анкетированию через официальный сайт Национального банка.

В то же время оно обеспечит оптимизацию сбора информации, привлечение большего количества респондентов и упрощение их доступа к важной информации относительно курса валют, ключевой ставки, анонсов важных событий и т.п.

В дальнейшем планируется расширять функционал приложения, а также использовать эту современную технологию для других видов опросов.

2 сентября опрос НБУ показал , что и ндекс ожиданий деловой активности в августе вырос только на 1 пункт до 47,9, что свидетельствует о пессимистических ожиданиях бизнеса.

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Наталия Софиенко

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