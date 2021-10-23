НБУ сделал шаг к запуску системы агрострахования с господдержкой
Национальный банк утвердил требования для компаний, которые занимаются страхованием сельскохозяйственной продукции в рамках реализации правительственных программ по совершенствованию государственной поддержки аграриев на 2021 год, сообщает пресс служба НБУ.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости
В НБУ отметили, что обновленные подходы к агрострахованию с господдержкой – это часть системы поддержки аграриев, состоящей из кредитования, страхования, возмещения потерь от повреждения посевов сельхозкультур вследствие чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, содействие развитию животноводства и переработке сельхозпродукции.
"Требования для допуска страховщиков к деятельности по страхованию аграрной продукции с государственной поддержкой утверждены. В то же время завершается процесс разработки порядка и условий предоставления государственной поддержки страхования сельскохозяйственной продукции, предельных размеров страховых тарифов и стандартизированных страховых продуктов", – отметили в НБУ.
- В августе 2021 года НБУ предложил установить ряд требований к компаниям, которые занимаются страхованием сельхозпродукции с господдержкой.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
Комментарии