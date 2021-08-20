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Страховщикам агропродукции с господдержкой хотят установить требования

20.08.2021, 13:46
Страховщикам агропродукции с господдержкой хотят установить требования - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк предлагает установить требования к компаниям, которые занимаются страхованием сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Допуск страховщиков к деятельности по страхованию сельскохозяйственной продукции с господдержкой предлагают осуществлять в случае:

- наличия у страховщика или его материнской страховой компании опыта страхования и перестрахования сельскохозяйственных рисков, а также наличия договоров перестрахования этих рисков, соответствующие требованиям регулятора;
- отсутствия мер воздействия, примененных Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, и/или Национальным банком в части несоблюдения нормативов  достаточности капитала и платежеспособности, ликвидности, доходности, качества активов и рискованности операций страховщика;
- соблюдения страховщиком на последнюю отчетную дату обязательных критериев и нормативов достаточности капитала и платежеспособности, ликвидности, доходности, качества активов и рискованности операций страховщика;
- наличия у страховщика структуры собственности, которая соответствует требованиям нормативно-правовых актов НБУ;
- наличия квалифицированного персонала с опытом работы в сфере производства сельскохозяйственной продукции или страхования такой продукции.

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К страховщикам также предлагается установить требования по обеспечению их платежеспособности, порядка перестрахования рисков, особенностей формирования страховых резервов по таким договорам, учета договоров страхования.

Замечания и предложения к проекту Положения принимаются до 20 сентября 2021 года.

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Наталия Софиенко
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агрострахование страховая компания
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