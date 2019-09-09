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НБУ выпустит 5-гривневую монету в честь ракеты-носителя Зенит

НБУ выпустит 5-гривневую монету в честь ракеты-носителя Зенит
09.09.2019, 12:59

Памятные 5-гривневые монеты появятся в обращении в сентябре

Национальный банк (НБУ) с 19 сентября вводит в обращение памятную монету номиналом 5 гривень, посвященную первому запуску ракеты-носителя Зенит-3SL, разработанной конструкторским бюро Южное. Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

Запуск Зенит-3SL с плавучей платформы "Одиссей" в 1999 году стал важным этапом в истории развития отечественного и международного ракетостроения. Он продемонстрировал пусковые возможности ракетно-космического комплекса "Морской старт".

Проект "Морской старт" - первая реализация идеи использования морской платформы для космических запусков с экваториальной зоны. Это позволяет максимально использовать эффект вращения Земли и выводить на орбиту груз большей массы с меньшими затратами топлива.

Уникальность ракеты Зенит-3SL состоит в ее экологической чистоте, что является сегодня чрезвычайно важным, отмечают в Южном.

Памятная монета изготовлена из металла нейзильбер. Ее тираж - 40 000 штук.

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