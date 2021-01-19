НБУ выпустит серебряные 200 грн к 150-летию Леси Украинки: фото

К 150-летию Леси Украинки Национальный банк Украины 21 января выпустит сувенирную банкноту из серебра номиналом 200 грн.

Как сообщает пресс-служба НБУ, серебряная банкнота выйдет с дизайном обновленной банкноты номиналом 200 грн образца 2019 года.

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Сувенирная банкнота изготовлена ​​Банкнотно-монетным двором НБУ из серебра 999,9 пробы. Масса – не менее 124,4 г, размеры: 133 × 66 × 1,35 мм, тираж – 300 штук. Элемент отделки – голограмма.

Реализация сувенирной банкноты на первом этапе будет происходить через электронные аукционы на Универсальной товарной бирже "Контрактовый дом УМВБ". О проведении аукционов будет сообщено дополнительно.

Нереализованные на электронных аукционах банкноты поступят для продажи через другие каналы реализации нумизматической продукции НБУ.

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Юрий Тарасовский

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