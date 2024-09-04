Не платите по кредиту? Узнайте все возможные последствия

Судиться нельзя договориться? Где бы вы поставили запятую: в начале или в конце? Давайте попробуем разобраться, что будет проще и дешевле.

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Индустрия кредитования стремительно развивается. В Украине насчитываются сотни компаний, предлагающих так называемые "деньги до зарплаты". Однако количество людей, которые по разным причинам не возвращают долги, также растет.

Как поступить, если вернуть кредит нечем? На примере финтех-компании ООО "1 БЕЗОПАСНОЕ АГЕНТСТВО НЕОБХОДИМЫХ КРЕДИТОВ" (далее в тексте — Компания), которая выдает кредит онлайн под брендами MyCredit и ClickCredit, рассмотрим, как кредиторы работают с просроченной задолженностью и какие есть выходы из безвыходной ситуации для должника.

Рассчитаться "малой кровью"

Прежде всего, давайте заверим вас: ситуация, когда "кредитор оставил без рубашки", — это миф. Кредитным компаниям невыгодно забирать у клиента "последнее", гораздо разумнее — протянуть руку помощи и сохранить хорошие отношения. Даже если клиент по каким-то причинам долго не платил по кредиту, и сумма процентов значительно возросла, существуют законные способы выплатить меньшую сумму, чем начисленный долг. И главное, для этого не нужны посредники! Если вы обратитесь в компанию, то сможете выбрать один из вариантов "мирного" разрешения ситуации:

Реструктуризация задолженности. Этот вариант позволяет клиенту изменить условия погашения кредита. При реструктуризации прекращается начисление процентов, и вся сумма делится на мелкие платежи, что значительно облегчает долговую нагрузку для клиента.

Этот вариант позволяет клиенту изменить условия погашения кредита. При реструктуризации прекращается начисление процентов, и вся сумма делится на мелкие платежи, что значительно облегчает долговую нагрузку для клиента. Пролонгация кредита. Если срок договора по кредиту подходит к концу, а клиент понимает, что не успевает рассчитаться вовремя, его можно продлить. В Компании есть бесплатная услуга пролонгации договоров. Это позволяет перенести дату погашения на более удобный срок.

Если срок договора по кредиту подходит к концу, а клиент понимает, что не успевает рассчитаться вовремя, его можно продлить. В Компании есть бесплатная услуга пролонгации договоров. Это позволяет перенести дату погашения на более удобный срок. Погашение кредита с дисконтом. Как правило, Компания идет навстречу клиенту и предоставляет возможность погасить задолженность со скидкой. То есть, по договоренности, Компания списывает часть начисленных процентов.

Чем раньше, тем лучше

Однако не всегда должники осознают важность своевременного решения вопроса задолженности. К сожалению, бывают случаи, когда клиенты намеренно уклоняются от выплат или затягивают процесс погашения кредита. В таких ситуациях компании вынуждены принимать более решительные меры.

Компания обладает значительным опытом в решении подобных дел в судебном порядке в свою пользу. В этом бизнесе это называется "Legal Collection", а проще говоря, компания подает в суд на должника.

Если в 2023 году в судах находилось не более 150 дел, поданных компанией, то уже в первом квартале 2024 года эта цифра возросла до 500 и продолжает расти.

Судебный процесс: история из жизни

Рассмотрим один из недавних случаев.

Так, ООО "1 БЕЗОПАСНОЕ АГЕНТСТВО НЕОБХОДИМЫХ КРЕДИТОВ" подало иск против Петра Петренко (имя изменено) с целью взыскания задолженности. Петренко взял кредит на сумму 11 340,00 грн, но из-за финансовых трудностей не смог своевременно его погасить. В результате задолженность перед компанией составила 17 904,14 грн, из которых 11 340,00 грн — основной долг, а 6 564,14 грн — начисленные проценты за пользование кредитом.

Суд удовлетворил иск и обязал Петренко выплатить всю сумму задолженности Компании, а также судебные расходы в размере 9 784 грн.

Как видим, договориться с Компанией господину Петренко было бы значительно дешевле. По решению суда он заплатил 21 124 грн.

Если не договариваться: последствия для должника

Увеличение долга. После судебного решения долг может вырасти из-за судебных расходов и штрафов. Исполнительное производство также добавит затраты, в том числе: судебный сбор — 1,5% от суммы иска (но не менее 3028 грн в 2024 году),

исполнительный сбор — 10% от суммы долга или стоимости имущества,

расходы на юридическую помощь. Арест банковских счетов. Исполнительная служба может заблокировать счета, ограничив доступ к средствам. Изъятие имущества. Имущество должника может быть арестовано и продано с аукциона для погашения долга. Вычеты из зарплаты. Если должник работает официально, часть его зарплаты могут удерживать для погашения долга. Испорченная кредитная история. Судебное решение и наличие долга негативно повлияют на возможность получения кредитов в будущем. Репутационные потери. Судебные процессы могут привести к утрате доверия со стороны финансовых учреждений и партнеров.

Как избежать проблем?

Не игнорируйте кредитора. Открытый диалог может помочь найти взаимовыгодное решение.

Действуйте быстро. Чем раньше вы обратитесь, тем больше вариантов для избежания суда.

Избегайте мошенников. Не доверяйте незнакомцам, обещающим решить все проблемы за деньги.

Договориться выгоднее, чем судиться. Суд — это стресс, время и затраты. Обсудите с кредитором возможные варианты решения проблемы и сохраните свои деньги и репутацию.