Не платите по кредиту? Дізнайтеся всі можливі наслідки

Cудитися не можна домовитися? Ви б поставили кому на початку чи в кінці цього речення? Спробуємо розібратися, що буде простіше й дешевше.

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Індустрія кредитування стрімко розвивається. В Україні налічуються сотні компаній, які пропонують так звані "гроші до зарплати". Але й кількість людей, які з різних причин не повертають борги, зростає теж.

Як діяти, якщо кредит повернути нічим? На прикладі фінтех-компанії ТОВ "1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ" (далі в тексті — Компанія), що видає кредит онлайн під брендами MyCredit та ClickCredit, розглянемо, як кредитори працюють з простроченою заборгованістю та які є виходи з безвиході для боржника.

Розрахуватися "малою кров'ю"

Насамперед запевнимо: варіант, коли "кредитор залишив без сорочки" — міф. Кредитним компаніям не вигідно віднімати в клієнта "останнє", значно розумніше — простягнути руку допомоги й залишитися в добрих відносинах. Так, навіть якщо клієнт із якихось причин довго не платив по кредиту, і там набігла чимала сума відсотків, є законні способи сплатити меншу суму, ніж нарахований борг. А головне, для цього не потрібні посередники! Якщо ви звернетесь до компаніі то зможете вибрати один із варіантів "мирного" вирішення ситуації:

Реструктуризація заборгованості. Цей варіант дозволяє клієнту змінити умови погашення кредиту. При реструктуризації зупиняється нарахування відсотків і вся сума розбивається на дрібні платежі, що робить боргове навантаження значно легшим для клієнта.

Пролонгація кредиту. Якщо договір по кредиту добігає кінця, а клієнт розуміє, що не встигає розрахуватися вчасно, можна його продовжити. Так, у Компанії є безкоштовна послуга пролонгації договорів. Це дозволяє перенести дату погашення на більш зручний термін.

Погашення кредиту з дисконтом. Компанія, як правило, іде назустріч клієнту та надає можливість погасити заборгованість зі знижкою. Тобто, за домовленістю, компанія списує частину нарахованих відсотків.

Чим раніше, тим краще

Але не завжди боржники усвідомлюють важливість своєчасного вирішення питання заборгованості. На жаль, бувають випадки, коли клієнти навмисно ухиляються від виплат або затягують процес погашення кредиту. У таких ситуаціях компанії змушені вживати більш рішучих заходів.

Компанія має значний досвід у вирішенні таких справ у судовому порядку на свою користь. У цьому бізнесі це називається "Legal Collection", а по-простому, компанія подає в суд на боржника.

І, якщо, у 2023 році в судах знаходилося не більше ніж 150 справ, поданих компанією, то вже у першому кварталі 2024 році ця цифра зросла до 500 та продовжує збільшуватися.

Судовий процес: історія з життя

Розглянемо один із нещодавніх випадків.

Так, ТОВ "1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ" подало позов проти Петра Петренка (ім'я змінено) з метою стягнення заборгованості. Петренко взяв кредит на суму 11 340,00 грн, але через фінансові труднощі не зміг своєчасно його погасити. У результаті, заборгованість перед компанією становила 17 904,14 грн, з яких 11 340,00 грн — це основний борг, а 6 564,14 грн — нараховані проценти за користування кредитом.

Суд задовольнив позов і зобов'язав Петренка сплатити всю суму заборгованості Компанії та ще й судові витрати у розмірі 9 784 грн.

Як бачимо, домовитися з Компанією панові Петренку було б значно дешевше. За рішенням суду він сплатив 21 124 грн.

Якщо не домовлятися: наслідки для боржника

Збільшення боргу. Після судового рішення борг може зрости через судові витрати та штрафи. Виконавче провадження також додасть витрати, зокрема: судовий збір — 1,5% від ціни позову (але не менше 3028 грн у 2024 році).

виконавчий збір — 10% від суми боргу або вартості майна.

витрати на правову допомогу. Арешт банківських рахунків. Виконавча служба може заблокувати рахунки, обмеживши доступ до коштів. Вилучення майна. Майно боржника може бути арештоване та продане з аукціону для погашення боргу. Відрахування із зарплати. Якщо боржник працює офіційно, частину його зарплати можуть утримувати для погашення боргу. Зіпсована кредитна історія. Судове рішення та наявність боргу негативно вплинуть на можливість отримання кредитів у майбутньому. Репутаційні втрати. Судові процеси можуть призвести до втрати довіри з боку фінансових установ та партнерів.

Як уникнути проблем?

Не ігноруйте кредитора. Відкритий діалог може допомогти знайти взаємовигідне рішення. Дійте швидко. Раніше звернення — більше варіантів для уникнення суду. Оминайте шахраїв. Не довіряйте незнайомцям, які обіцяють вирішити всі проблеми за гроші.

Домовлятися вигідніше, ніж судитися. Суд — це стрес, час і витрати. Обговоріть з кредитором можливі варіанти вирішення проблеми і збережіть свої гроші та репутацію.