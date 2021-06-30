Небанковские карточки и е-деньги. В Украине создали рынок платежных услуг

30 июня Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №4364 о платежных услугах. Документ вводит в Украине открытый банкинг. "За" проголосовали 241 народный депутат.

Закон определяет общие принципы функционирования платежных систем в Украине, а также государственного регулирования платежного рынка.

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Документ адаптирует украинское законодательство к законам Евросоюза и формирует правовое основание для интеграции платежной системы Украины с платежной системой ЕС. Принятие закона позволило усилить защиту прав пользователей платежных услуг и обеспечить прозрачность предоставления платежных услуг и полноту информации об условиях их предоставления. Документ распределяет права и обязанности пользователей и поставщиков платежных услуг.

Документ также устанавливает требования к управлению рисками поставщиков платежных услуг и аутентификации пользователя.

Теперь кроме банков предоставлять платежные услуги смогут: платежные учреждения, почтовые операторы, учреждения электронных денег и другие. К тому же они имеют право работать без участия в платежной системе и смогут сами эмитировать платежные карты.

"Поздравьте открытый банкинг, упрощенный вход на рынок для поставщиков платежных услуг, площадка для тестирования новых продуктов и услуг. Наконец в Украине сможет зайти PayPal, ведь наши правила осуществления деятельности будут максимально приближены к европейским", - написала Telegram соавтор законопроекта Ольга Василевская-Смаглюк.

19 февраля Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №4364 о платежных услугах, который также называют проектом закона "об открытом банкинге".

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Наталия Софиенко

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