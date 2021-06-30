UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Небанковские карточки и е-деньги. В Украине создали рынок платежных услуг

30.06.2021, 14:35
Небанковские карточки и е-деньги. В Украине создали рынок платежных услуг - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

30 июня Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №4364 о платежных услугах. Документ вводит в Украине открытый банкинг. "За" проголосовали 241 народный депутат.

Закон определяет общие принципы функционирования платежных систем в Украине, а также государственного регулирования платежного рынка.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Документ адаптирует украинское законодательство к законам Евросоюза и формирует правовое основание для интеграции платежной системы Украины с платежной системой ЕС. Принятие закона позволило усилить защиту прав пользователей платежных услуг и обеспечить прозрачность предоставления платежных услуг и полноту информации об условиях их предоставления. Документ распределяет права и обязанности пользователей и поставщиков платежных услуг.

Документ также устанавливает требования к управлению рисками поставщиков платежных услуг и аутентификации пользователя.

Теперь кроме банков предоставлять платежные услуги смогут: платежные учреждения, почтовые операторы, учреждения электронных денег и другие. К тому же они имеют право работать без участия в платежной системе и смогут сами эмитировать платежные карты.

"Поздравьте открытый банкинг, упрощенный вход на рынок для поставщиков платежных услуг, площадка для тестирования новых продуктов и услуг. Наконец в Украине сможет зайти PayPal, ведь наши правила осуществления деятельности будут максимально приближены к европейским", -  написала Telegram соавтор законопроекта Ольга Василевская-Смаглюк.

  • 19 февраля Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №4364 о платежных услугах, который также называют проектом закона "об открытом банкинге".

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
закон о платежных услугах е-деньги платежные услуги законопроекты
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 