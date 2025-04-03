Нефтегазовые доходы РФ сокращаются почти на 20% второй месяц подряд

Доходы РФ от нефтегазового сектора в марте упали на 17% – бюджет недополучил $2,73 млрд

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В марте 2025 года поступления налогов в российский бюджет от нефти и газа сократились на 17% в годовом выражении до 1,08 трлн рублей ($13 млрд). Об этом сообщил Минфин России, пишет The Moscow Times.

Отмечается, что сырьевым доходам российского бюджета отразились вынужденные скидки на российскую нефть из-за усиления американских санкций и резкого укрепления рубля.

В денежном выражении по сравнению с мартом 2024 года российская казна недосчиталась около 230 млрд рублей ($2,73 млрд).

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Сокращение сырьевой ренты почти на 20% Минфин России фиксирует второй месяц подряд. В целом за период с января по март 2025 года нефтегазовые сборы уменьшились на 10% до 2,64 трлн рублей ($31 млрд).

"Ситуация чувствительна. Это заметные потери, которые нужно будет покрывать либо дополнительными заимствованиями, либо использованием ФНД (ред. – Фонда национального благосостояния), в котором осталась небольшая сумма", – отметила главная экономистка российской компании "Т-инвестиции" София Донец.

По ее оценкам, за год бюджет РФ может недополучить до 2 трлн рублей ($24 млрд) нефтегазовых налогов – или около 18% от запланированной суммы ($130 млрд).

Она добавила, что правительство закладывало в бюджет стоимость нефти Urals по $70 за баррель, а курс доллара – по 96,5 рубля. В результате нефть стоит ниже $60 за баррель, а курс доллара в стране равен 84 рубля.

Таким образом, рублевая цена нефти – критический для российского бюджета параметр – опустилась до минимумов с лета 2023 года и недотягивает почти 30% до проектирования правительства РФ.

Чтобы залатать дыру в бюджете, за январь-февраль втрое превысив годовой план, правительству, вероятно, придется девальвировать рубль. Сейчас он переоценен на 20%, и постепенно до конца года курс вернется до 100-105 рублей за доллар, считает Донец.