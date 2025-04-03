Нафтогазові доходи РФ скорочуються майже на 20% другий місяць поспіль

Доходи РФ від нафтогазового сектору у березні впали на 17% – бюджет недоотримав $2,73 млрд

Фото: EPA

У березні 2025 року надходження податків до російського бюджету від нафти та газу скоротилися на 17% у річному вираженні, до 1,08 трлн рублів ($13 млрд). Про це повідомив Мінфін Росії, пише The Moscow Times.

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Зазначається, що по сировинних доходах російського бюджету вдарили вимушені знижки на російську нафту через посилення американських санкцій і різке зміцнення рубля.

У грошовому вираженні порівняно з березнем 2024 року російська скарбниця недорахувалася близько 230 млрд рублів ($2,73 млрд).

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Скорочення сировинної ренти майже на 20% Мінфін Росії фіксує другий місяць поспіль. Загалом за період з січня до березня 2025 року нафтогазові збори зменшились на 10%, до 2,64 трлн рублів ($31 млрд).

"Ситуація чутлива. Це помітні втрати, які потрібно буде покривати або додатковими запозиченнями, або використанням ФНД (Фонду національного добробуту. – Ред.), в якому залишилася невелика сума", – зазначила головна економістка російської компанії "Т-інвестиції" Софія Донець.

За її оцінками, за рік бюджет РФ може недоотримати до 2 трлн рублів ($24 млрд) нафтогазових податків – або близько 18% від запланованої суми ($130 млрд).

Вона додала, що уряд закладав у бюджет вартість нафти Urals $70 за барель, а курс долара – 96,5 рубля. У результаті, нафта коштує нижче $60 за барель, а курс долара в країні дорівнює 84 рублі.

Тож, рублева ціна нафти – критичний для російського бюджету параметр – опустилася до мінімумів з літа 2023 року і недотягує майже 30% до проєктувань уряду РФ.

Щоб залатати дірку в бюджеті, що за січень-лютий утричі перевищила річний план, уряду, ймовірно, доведеться девальвувати рубль. Зараз він переоцінений на 20%, і поступово, до кінця року курс повернеться до 100-105 рублів за долар, вважає Донець.