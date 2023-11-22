Нидерланды аннулировали долг Украины за хранение скифского золота, артефакты возвращают

Министерство культуры и информационной политики Украины и музей Алларда Пирсона в Нидерландах договорились о возвращении скифского золота в Украину, сообщает украинское ведомство.

В Украину вернутся артефакты из коллекций крымских республиканских учреждений — из Центрального музея Тавриды, Керченского историко-культурного заповедника, Бахчисарайского историко-культурного заповедника и Национального заповедника Херсонес Таврический.

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Нидерланды не будут взимать средства на хранение музейных артефактов в течение девяти лет.

Экспонаты находятся в Нидерландах с 2014 года — их вывезли из Крыма еще до оккупации, и в последующие девять лет Россия и Украина в судах спорили, куда выставка должна вернуться.

26 октября 2021 года Апелляционный суд Амстердама принял решение передать коллекцию "Крым. Золотой остров в Черном море" Музейному фонду Украины.

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