Нідерланди скасували борг України за зберігання скіфського золота, артефакти повертають

Міністерство культури та інформаційної політики України та музей Алларда Пірсона в Нідерландах домовились про повернення скіфського золота в Україну, інформує українське відомство.

В Україну повернуться артефакти з колекцій кримських республіканських установ — з Центрального музею Тавриди, Керченського історико-культурного заповідника, Бахчисарайського історико-культурного заповідника і Національного заповідника Херсонес Таврійський.

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Нідерланди не стягуватимуть кошти за зберігання музейних артефактів протягом девʼяти років.

Експонати перебувають в Нідерландах з 2014 року — їх вивезли з Криму ще до окупації, і наступні дев'ять років Росія й Україна в судах сперечались, куди виставка має повернутися.

26 жовтня 2021 року Апеляційний суд Амстердама ухвалив рішення передати колекцію "Крим. Золотий острів у Чорному морі" Музейному фонду України.

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