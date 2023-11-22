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Нідерланди скасували борг України за зберігання скіфського золота, артефакти повертають

Этот материал также доступен на русском
22.11.2023, 10:31
Нідерланди скасували борг України за зберігання скіфського золота, артефакти повертають - Фото
Скіфське золото (скриншот з відеозапису)

Міністерство культури та інформаційної політики України та музей Алларда Пірсона в Нідерландах домовились про повернення скіфського золота в Україну, інформує українське відомство.

В Україну повернуться артефакти з колекцій кримських республіканських установ —  з Центрального музею Тавриди, Керченського історико-культурного заповідника, Бахчисарайського історико-культурного заповідника і Національного заповідника Херсонес Таврійський.

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Нідерланди не стягуватимуть кошти за зберігання музейних артефактів протягом девʼяти років.

Експонати перебувають в Нідерландах з 2014 року — їх вивезли з Криму ще до окупації, і наступні дев'ять років Росія й Україна в судах сперечались, куди виставка має повернутися.

  • 26 жовтня 2021 року Апеляційний суд Амстердама ухвалив рішення передати колекцію "Крим. Золотий острів у Чорному морі" Музейному фонду України. 

Читайте також: Як Україна боролася з Росією за скіфське золото

Наталія Софієнко
нідерландиСкіфське золото

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