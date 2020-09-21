Новые "Panama Papers". Котировки банков падают из-за расследования по отмыванию денег

Акции некоторых международных банков дешевеют в понедельник из-за опасений, возникших у инвесторов после серии публикаций о расследованиях международного консорциума журналистов (ICIJ), сообщает Bloomberg.

Котировки банка HSBC, одного из ключевых фигурантов расследования, на торгах в Гонконге в понедельник упали на 3,4%, до минимума с марта 2009 года. По данным расследования, банк позволил мошенникам перемещать миллионы украденных долларов по всему миру, даже после того, как узнал от американских следователей, что эта схема была мошенничеством. Кроме расследования ICIJ, негативный фон сформировали и новости из Китая, где банк хотят включить в список ненадежных компаний, отмечает Bloomberg.

Акции Standard Chartered, также упомянутого в расследовании, упали на 3,8%. По данным журналистов, Standard Chartered более 10 лет переводил наличные в Арабский банк после того, как счета клиентов в иорданском банке использовались для финансирования терроризма.

Более 400 журналистов-расследователей со всего мира получили доступ к массиву документов Сети по борьбе с финансовыми злоупотреблениями государственного агентства (FinCEN). 20 сентября BuzzfeedNews обнародовало результаты двухлетнего исследования банковских отчетов.

Среди операций, которые американское ведомство считает подозрительными, всплывают компании, связанные с Коломойским , Ахметовым , Клюевым и другими известными украинцами.

FinCEN – это бюро Департамента финансов США, которое собирает подозрительные финансовые транзакции. Одна из причин такого сбора – отмывание средств, другая – финансирование терроризма.

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Наталия Софиенко

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