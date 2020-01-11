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Новый трудовой кодекс: кого лишат субсидий и почему

Новый трудовой кодекс: кого лишат субсидий и почему
11.01.2020, 13:27

Согласно новому трудовому кодексу, субсидий будут лишать неофициально работающих украинцев

Новый трудовой кодекс позволит лишать субсидий неофициально трудоустроенных граждан. Об этом на своей странице в Facebook написал министр экономики Тимофей Милованов.

По его словам, согласно новому законопроекту о труде, если судом доказано, что человек работал без официального оформления трудовых отношений, то есть последствия - такой человек теряет право на субсидию.

Милованов пояснил, что такое будет происходить потому, что сегодня многие не оформившие себя официально украинцы скрывают свой высокий доход, чтобы получить субсидию. "Это неправильно. Это несправедливо. Потому что субсидии платим мы все с вами, через налоги. И субсидии должны получать те, кто материально незащищены", - отметил минстр.

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Тимофей Милованов субсидии трудовой кодекс
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