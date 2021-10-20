Объем наличных в обращении за месяц упал на 2 млрд грн – НБУ

Объем гривни в наличном обращении составляет 592,2 млрд грн, из них на монеты приходится всего 4,4 млрд грн по состоянию на 1 октября, сообщает пресс-служба Национального банка.

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По данным Нацбанка, с сентября объем гривни в обращении упал на 1,8 млрд. В тоже время с начала года объем гривни увеличился на 33,7 млрд грн.

В начале октября на одного украинца приходилось 70 банкнот и 159 разменных и платежных оборотных монет.

Традиционно больше всего в денежном наличном обращении находятся банкноты номиналом 200 грн и монеты в 10 копеек – 24,5% и 28,8% от общего количества.

В то же время меньше всего банкнот номиналом 1 000 грн (всего 2,7%), а монет – номиналом 10 грн (0,5%).

В 2020 году объем наличных в обращении подскочил на треть, или на 133,4 млрд грн – до 558,5 млрд грн.

2 сентября 2021 года глава НБУ Кирилл Шевченко заявлял, что объем наличных в обращении за полгода вырос на 36 млрд грн.

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Наталия Фреик

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