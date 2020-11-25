Обещанную Зеленским помощь бизнесу хотят финансировать из Фонда по борьбе с COVID-19

Выплаты на помощь бизнеса, которые вчера, 24 октября, анонсировал президент Владимир Зеленский, будут предлагать финансировать из фонда борьбы с COVID-19. Об этом сообщил советник президента Олег Устенко в комментарии Интерфакс-Украина.

"Речь идет о возможности использовать средства Фонда по борьбе с COVID-19, там есть деньги", – сказал он.

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Советник отметил, что все анонсированные программы поддержки были обсуждены с Министром финансов и, при условии поддержки парламентом, будут профинансированы.

По словам Устенко, законопроект о новом пакете помощи бизнеса предусматривает дополнительные компенсаторы на случай полного локдауна.

Анонсированные меры частично касаются и карантина выходного дня, а по сроку охватывает "как период этого года, так, возможно, и в следующем".

Устенко также прокомментировал финансирование расходов Госказначейства. По его словам, "традиционно такая ситуация происходила и раньше, однако не в середине ноября, а в декабре".

Он отметил, что Минфин уже "активно работает в этом направлении".

24 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время в парламент будут поданы законопроекты о поддержке населения и бизнеса, которые пострадали от усиления карантина. В частности, он пообещал миллиону украинцев по 8000 грн.

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Наталия Софиенко

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