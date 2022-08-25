Обменники должны установить камеры видеонаблюдения до 1 сентября
Нацбанк продлил срок установления систем технологического видеоконтроля в помещениях небанковских финансовых учреждений и операторов почтовой связи, осуществляющих торговлю валютными ценностями, до 31 августа 2022 года. Об этом говорится в сообщении НБУ.
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Ранее такие финансовые учреждения были обязаны с 3 августа 2022 г. осуществлять валютно-обменные операции с обязательным применением систем технологического видеоконтроля за обслуживанием клиентов.
Учитывая условия военного положения и обращения участников рынка, Национальный банк продлил этот срок до 31 августа 2022 года.
Постановление вступает в силу 25 августа 2022 года.
- 5 августа НБУ аннулировал лицензии четырем крупным сетям обменников, доля которых на рынке составила 15%.
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