UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Обменники должны установить камеры видеонаблюдения до 1 сентября

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2022, 09:43
Обменники должны установить камеры видеонаблюдения до 1 сентября - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Нацбанк продлил срок установления систем технологического видеоконтроля в помещениях небанковских финансовых учреждений и операторов почтовой связи, осуществляющих торговлю валютными ценностями, до 31 августа 2022 года. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Ранее такие финансовые учреждения были обязаны с 3 августа 2022 г. осуществлять валютно-обменные операции с обязательным применением систем технологического видеоконтроля за обслуживанием клиентов.

Учитывая условия военного положения и обращения участников рынка, Национальный банк продлил этот срок до 31 августа 2022 года.

Постановление вступает в силу 25 августа 2022 года.

  • 5 августа НБУ аннулировал лицензии четырем крупным сетям обменников, доля которых на рынке составила 15%.

Читайте также: "Курс валют есть? А если найду" – соцсети о запрете НБУ выставлять табло с курсом валют

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
НБУ обменники
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 