Обменники должны установить камеры видеонаблюдения до 1 сентября

Нацбанк продлил срок установления систем технологического видеоконтроля в помещениях небанковских финансовых учреждений и операторов почтовой связи, осуществляющих торговлю валютными ценностями, до 31 августа 2022 года. Об этом говорится в сообщении НБУ.

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Ранее такие финансовые учреждения были обязаны с 3 августа 2022 г. осуществлять валютно-обменные операции с обязательным применением систем технологического видеоконтроля за обслуживанием клиентов.

Учитывая условия военного положения и обращения участников рынка, Национальный банк продлил этот срок до 31 августа 2022 года.

Постановление вступает в силу 25 августа 2022 года.

5 августа НБУ аннулировал лицензии четырем крупным сетям обменников, доля которых на рынке составила 15%.

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Наталия Софиенко

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