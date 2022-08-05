НБУ аннулировал лицензии четырем крупным сетям обменников

Национальный банк аннулировал лицензии на торговлю валютой четырем крупным сетям обменников: ФК "Константа-М", ДСД Финанс, 24 Онлайн и Финансовая гарантия. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

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Их наказали за нарушение требований валютного законодательства.

Эти компании занимали около 15% рынка наличного обмена валют и имеют более 600 пунктов обмена валют.

Кроме того, сеть обменников 24 Онлайн и ФК "Финофис" оштрафовали на 151 000 грн каждую.

29 июля Национальный банк регулятор объявил новые правила для обменников, запретив выставлять на улицах табло с курсами валют, и начал внеплановые выездные проверки учреждений.

За первую неделю представители НБУ посетили 40 обменников. В некоторые из них инспекторов не пускали, в других – создавали препятствия для проверки.

Параллельно во время безвыездного надзора НБУ обнаружил ряд грубых нарушений, заключавшихся в совершении операций в начале войны, когда был введен ряд ограничений для валютного рынка.

Проверки обменников будут продолжаться, предупредил Нацбанк.

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Андрей Водяный

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