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Офис бизнес-омбудсмена занялся проблемой возмещения НДС: просит компании пройти опрос

Цей матеріал також доступний українською
16.12.2022, 08:45
Офис бизнес-омбудсмена занялся проблемой возмещения НДС: просит компании пройти опрос - Фото
Фото: depositphotos.com

Совет бизнес-омбудсмена запустил опрос для бизнеса, чтобы узнать его позицию о функционировании системы мониторинга критериев оценки рисков (СМКОР), используемой Государственной налоговой службой для выявления схемных операций по НДС. Об этом говорится на сайте бизнес-омбудсмена.

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Расследование касается остановки регистрации налоговых накладных или расчетов корректировки, неучета таблиц данных и включения плательщиков НДС в перечень рисковых.

Офис бизнес-омбудсмена просит компании пройти опрос (ссылки – здесь), чтобы у него была не только позиция и статистика государственных органов, но и опыт и видение предпринимателей.

Опрос разделен на несколько блоков: общие вопросы; вопрос о приостановке регистрации налоговых накладных/расчетов корректировки; вопросы по таблицам данных плательщика; вопросы соответствия критериям рисковости; другие вопросы.

Возмещение НДС – компенсация бизнесу от государства налога на добавленную стоимость, который он уплатил при покупке товаров, работ, услуг. Возможность возмещения возникает, если в декларации сумма налогового кредита превысила налоговое обязательство.

Например, компания закупила у другой яблоки на 1 млн грн, а произвела из них сок и продала его за границу на 2 млн грн. Ввиду того, что для экспорта ставка НДС составляет 0%, компания может потребовать возместить НДС, уплаченный при закупке яблок.

То есть возмещение НДС получают прежде всего экспортеры.

  • С октября украинский бизнес массово жалуется на затягивание возмещения НДС, обвиняя в этом Налоговую. Сокращение этих поступлений может привести к вымыванию оборотных средств бизнеса и его "бегству" в тень.

Читайте также: Почему Налоговая затягивает возмещение НДС бизнесу и чем это чревато

Андрій Водяний
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НДС бизнес-омбудсмен
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