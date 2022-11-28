С октября украинский бизнес массово жалуется на затягивание возмещения НДС, обвиняя в этом Налоговую. Сокращение этих поступлений может привести к вымыванию оборотных средств бизнеса и его "бегству" в тень.

Почему взаимодействие с Налоговой стало для бизнеса еще сложнее и что отвечает власть на такие обвинения — в материале LIGA.net.





Массовая блокировка

Еще в октябре Европейская бизнес-ассоциация заявила, что ее участники все чаще сталкиваются с проблемами при возмещении НДС.

Возмещение НДС – компенсация бизнесу от государства налога на добавленную стоимость, который он уплатил при покупке товаров, работ, услуг. Возможность возмещения возникает, если в декларации сумма налогового кредита превысила налоговое обязательство. Например, компания закупила у другой яблок на 1 млн грн, а произвела из них сок и продала его за границу на 2 млн грн. Учитывая, что для экспорта ставка НДС составляет 0%, компания может потребовать возмещения НДС, уплаченного при закупке яблок. То есть возмещение НДС получают, прежде всего, экспортеры.

По данным ЕБА, налоговики не назначают камеральные проверки (которые можно провести дистанционно), а требуют более тщательных документальных проверок (в офисе компаний), однако и их откладывают "из-за опасной ситуации".

В середине ноября Союз украинских предпринимателей (СУП) обратился к президенту из-за блокирования налоговых накладных.

"Около 11 000 налогоплательщиков получили статус рискового налогоплательщика, который делает невозможным дальнейшую деятельность бизнеса и приводит к его разрушению и банкротству. По всей стране более 2 млн заблокированных налоговых накладных", – говорится в обращении ассоциации.

На 1 октября в Украине всего был 262 171 плательщик НДС, но в сентябре декларации подали 198 952 плательщиков. В то же время, далеко не каждый из них является экспортером и претендует на возмещение НДС.

Открытых данных по общей сумме задолженности перед бизнесом нет.

Нардеп Степан Кубив во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития 3 ноября заявил: "Ко мне обратились, на сегодняшний день задолженность составляет 72 млрд грн, 40% — задолженность сельскохозяйственных предприятий".

К слову, Украинский клуб аграрного бизнеса тоже жаловался на проблемы с возмещением НДС.

В чем проблема?

Увеличение количества заблокированных накладных связано с изменениями алгоритмов Системы мониторинга критериев оценки рисковости (СМКОР). Произошло это после принятия Кабмином постановления №1154 от 12 октября 2022 года.

СМКОР предназначена предотвращать злоупотребления с НДС, незаконныме схемы и т.д. Однако после октябрьских изменений бизнес начал массово оказываться в категории рискового. К примеру, система блокирует накладные, если компания закупает товар с одним кодом, производит из него продукцию и экспортирует товар с другим кодом. Условно: закупает сталь, а продает уже какую-то готовую продукцию из нее.

"СМКОР в настоящее время снова работает как "налоговый комбайн". Сгребает всех, у кого продажа товаров (услуг) отличается от приобретенных: производство, строительство, с/х и т.д.", — пишет в блоге на ЛІГА.нет юрист Денис Осмоловский.

Также теперь система блокирует накладные, если количество реализуемого товара в 1,5 раза превышает остатки товара "на условном складе".

В целом СМКОР чаще находит потенциальный риск у накладных и вместо автоматического подтверждения блокирует их. Поэтому бизнесу приходится давать объяснения, проходить проверки или даже судиться, что затягивает или делает невозможным возмещение НДС.

"Октябрьское изменение алгоритмов СМКОР, которое привело к массовой блокировке НН, оказалось непродуманным и непросчитанным шагом, который, вероятно, наносит больше вред экономике, чем приносит пользы бюджету из-за предотвращения злоупотреблений с НДС", — говорит в комментарии LIGA.net старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай.

Также он подтвердил цифрами ухудшение ситуации с возмещением НДС. Так, в этом году за 9 месяцев сумма возмещенного НДС к сумме поступлений от НДС составила 23,4% (менее 1 грн возмещения на каждые 4 грн поступлений). За 9 месяцев прошлого года было 49,3%. Гайдай объяснил, почему проблема именно в более жестком администрировании со стороны Налоговой.

Государству нужны деньги?

LIGA.net обратилась с запросом в Государственную налоговую службу с просьбой прокомментировать массовые жалобы бизнеса, но ответа на момент выхода материала не получила.

Официальное назначение СМКОР — противодействие "скруткам" и другим злоупотреблениям НДС. В то же время, как указывает Денис Осмоловский, массово блокирующая накладные система способствует выполнению бюджетного плана (бизнес получает меньше компенсаций и, соответственно, растут поступления от налоговой, у которой также есть план).

Юрий Гайдай отмечает в разговоре с LIGA.net, что именно отсутствие денег в бюджете является главной проблемой в контексте возмещения НДС. "Возмещение НДС осуществляется по остаточному принципу", — говорит он.

Эту проблему подтверждает и глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. В комментарии LIGA.net он объясняет: деньги с Казначейского счета распределяются по нескольким очередям.

"Первый приоритет — расходы на оборону. Второй — социалка. И только третьим в очереди идет возмещение НДС. И если денег не остается, то платить нечем", — отмечает он.

Нардеп рассказал, что в сентябре, например, было заявок от бизнеса на 6,5 млрд грн, тогда как денег хватило всего на 1,5 млрд грн. В то же время, Гетманцев заверил, что эти обязательства переходят на следующий месяц, и государство в итоге компенсирует НДС.

В октябре было выплачено около 11 млрд грн компенсаций. В ноябре, по оценкам нардепа, бизнес получит около 12 млрд грн.

Меняет ли что-либо государство?

Относительно проверок Гетманцев подчеркнул, что Налоговая проводит их в предусмотренные законом сроки. Однако и он признает наличие проблем.

25 ноября нардеп сообщил об изменениях в упомянутое постановление Кабмина, которые должны уменьшить количество заблокированных накладных. В частности, правительство расширило признаки безусловной регистрации налоговых накладных — то есть в этих случаях НН будут автоматически регистрироваться без проведения мониторинга.

Также Налоговую обязали указывать подробную информацию, по каким причинам рассматривается вопрос соответствия плательщика критериям рискованности. То есть бизнес должен лучше понимать, почему и где именно у ГНС возникли претензии. (Детально про изменения в постановлении — тут).

"Прекрасно понимаю, что это не решит до конца все проблемы, но точно уже шаг вперед на встречу честному бизнесу", — прокомментировал эти изменения Гетманцев.

А вот заместитель Гетманцева по комитету, нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк рассказал 25 ноября о другой стороне медали: "По согласованию одного из заместителей генпрокурора в ГНС провели обыск. Основанием стало решение о выплате бюджетного возмещения 200+ компаниям в мае 2022 года".

Железняк уточнил, что претензия в том, что выплаты состоялись после камеральных проверок (быстрее), а следствие считает, что нужны были документальные (более длительные). Нардеп уверен, что после такого ДПС теперь все заявки будет направлять на документальные проверки, "фактически блокируя бизнес".

"Такими "топорными" действиями мы в очередной раз вбиваем гвозди в то, что должно называться инвест-климатом", — подытожил он.

Какие еще могут быть последствия?

Невыплата возмещения НДС приводит к вымыванию оборотных средств и потере способности вести бизнес, а также подталкивает к тенизации предпринимателей, говорит экономист Юрий Гайдай.

Он отмечает: если ГНС таким образом увеличивает поступления в бюджет, это совсем не логично, потому что это будет краткосрочный эффект, который повлечет тенизацию и спад деловой активности, а следовательно — дальнейшее уменьшение налоговых поступлений.

В уже упомянутом обращении СУП говорится, что у большинства плательщиков выросли расходы на регистрацию налоговых накладных, а у государства соответственно растут расходы на мониторинг, остановку и разблокирование налоговых накладных.

Союз приводит статистические данные рабочей группы по блокированию налоговых накладных по состоянию на 7 ноября: бизнес судится с ГНС по разблокированию налоговых накладных в среднем 1,5 года, и в 97% выигрывает эти суды. "Государство несет расходы, компенсируя стоимость правовой помощи, которая стоит не менее 10 000 грн за один иск".

Есть ли диалог с Налоговой?

Мы спросили бизнес ассоциации, видят ли они улучшение ситуации после своих обращений.

"Мы видим, что Налоговая пошла на диалог с бизнесом и в рабочем порядке вопросы начинают урегулироваться. Да, процесс не быстрый, и нельзя сказать, что проблем нет, тем не менее, каждый кейс Налоговая рассматривает отдельно, вопрос сдвинулся с места", — ответили LIGA.net в Европейской бизнес ассоциации.

В Союзе украинских предпринимателей также говорят о диалоге, но скептичнее относительно имеющихся результатов.

"СУП направил Налоговой всю информацию по этим проблемным вопросам, есть определенная коммуникация. Однако результатов пока нет. СУП настаивает прислушаться к тем пяти пунктам изменений, которые мы излагали в обращении", — говорится в ответе для LIGA.net.

Союз требует кардинальных изменений в Методологии администрирования НДС, технического улучшения электронных сервисов ГНС и Кабинета налогоплательщика, возвращения презумпции невиновности налогоплательщику, введения ответственности налоговиков за неправомерные действия, а также публикации данных по заблокированным накладным вместе с ежемесячным анализом жалоб бизнеса и эффективности Налоговой.

Калашник Павел

корреспондент деловой редакции LIGA.net

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.