Оптимизм деловых ожиданий растет. Как изменились настроения предприятий

Индекс деловых ожиданий предприятий в третьем квартале 2021 года вырос до 114,3% по сравнению с 112,3% за предыдущий квартал. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

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В НБУ отметили, что улучшение общего объема реализации продукции, благоприятная внешняя конъюнктура, дальнейший рост инвестиционной активности продолжают положительно влиять на ожидания предприятий всех секторов экономики.

Предприятия третий квартал подряд существенно улучшают ожидания по росту объемов производства товаров и услуг в Украине в следующие 12 месяцев. Баланс ответов возрос до 21,6% с 15,9% соответственно.

Третий квартал подряд также улучшались ожидания бизнеса относительно курса гривни. Среднее значение обменного курса составляет 28,50 грн/$ (в предыдущем квартале – 28,71 грн/$). Увеличилась доля тех, кто считает, что обменный курс будет колебаться в пределах от 26,01 грн/$ до 28,00 грн/$.

При этом, практически все предприятия ухудшили инфляционные ожидания: в III квартале ожидаемая годовая инфляция составила 7,8% по сравнению с 7,2% в предыдущем квартале.

Тем не менее, заметно улучшились ожидания по инвестиционным расходам как на машины, оборудование, инвентарь, так и на строительные работы: баланс ответов – 19,3% и 9,7% соответственно (во II квартале 16,9% и 6,4% ).

Пятый квартал подряд наблюдается улучшение ожиданий по росту объемов иностранных инвестиций предприятиями: баланс ответов вырос на 3%.

Также остаются высокими ожидания роста зарплат в следующие 12 месяцев: баланс ответов – 61,4% (во II квартале 2021 – 58,3%). Только 0,9% опрошенных компаний готовы к уменьшению зарплат (во II квартале 2021 – 1,0%).

Доля компаний, которые планируют привлекать кредиты в Украине впервые с начала года увеличилась и составила 40,4%. Более трети опрошенных будут использовать другие источники финансирования.

Индекс деловых ожиданий – показатель ожидаемого развития предприятий в следующие 12 месяцев. Рассчитывается по результатам опросов предприятий как среднеарифметическое значение балансов ответов финансово-экономического состояния предприятий, общих объемов реализации продукции, инвестиционных расходов, количества работников. Значение индекса более 100 означает преимущество в обществе позитивных экономических настроений, ниже 100 – негативных экономических настроений. Квартальный опрос проводился с 3 августа 2021 по 2 сентября, где приняли участие 690 предприятий из 22 регионов страны.

По данным НБУ, индекс деловых ожиданий предприятий во втором квартале вырос до 112,3% по сравнению с 108,4% в первом. Респонденты ожидали замедления инфляции и ослабления девальвации национальной валюты.

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Анна Лыса-Кузмич

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