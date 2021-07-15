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Инфляция, курс гривни и производство. НБУ заметил улучшение деловых ожиданий бизнеса

15.07.2021, 16:40
Инфляция, курс гривни и производство. НБУ заметил улучшение деловых ожиданий бизнеса - Фото
Фото: depositphotos.com

Бизнес продолжает улучшать оценки по объемам производства товаров и услуг в Украине на следующие 12 месяцев. Кроме того, респонденты ожидают замедления инфляции и ослабление девальвации национальной валюты. Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей компаний, которое Национальный банк провел в I и квартале 2021 года.

Как отметили в НБУ, индекс деловых ожиданий предприятий вырос до 112,3% по сравнению с 108,4% в I квартале.

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Улучшение индекса произошло преимущественно за счет высоких оценок общих объемов реализации продукции собственного производства, финансово-экономического состояния предприятий, инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь, а также инвестиционных расходов на строительство.

Макроэкономическая ситуации в Украине

Предприятия второй квартал подряд существенно улучшают свои ожидания относительно роста объемов производства товаров и услуг в Украине в следующие 12 месяцев. Баланс ответов составил 15,9% против 5,6% в I квартале 2021 года. Инфляционные ожидания снижаются второй квартал подряд: в II квартале ожидаемая годовая инфляция составила 7,2% по сравнению с 7,7% в предыдущем квартале. Доля опрошенных предприятий, которые считают, что инфляция не превысит 7,5%, выросла до более 50%.

По мнению более 70% респондентов, затраты на производство остаются основным инфляционным фактором. В то же время наблюдалось снижение влияния курсового фактора: об этом отметили 48,0% респондентов против 52,9% в предыдущем опросе.

Также второй квартал подряд улучшались ожидания бизнеса относительно курса гривны. Среднее значение обменного курса, респонденты ожидают через 12 месяцев, составляет 28,71 грн/долл. США (в предыдущем квартале – 29,15 грн / долл. США). Более 38% предприятий считают, что обменный курс будет колебаться в пределах от 28,01 грн/долл. США к 29,00 грн/долл. США.

Собственное развитие

Руководители впервые после I квартала 2020 года положительно оценили текущее финансово-экономическое состояние собственных предприятий: баланс ответов составил 6,0% против "минус" 0,7% в I квартале. Оценки предприятий по изменению собственного финансового состояния в следующие 12 месяцев также улучшились: баланс ответов – 18,3% (в I квартале – 12,7%). Самые высокие ожидания у предприятий сельского хозяйства (баланс ответов – 27,2%). В общем улучшение финансово-экономического состояния ожидают респонденты всех видов экономической деятельности, за исключением предприятий энерго- и водоснабжения.

Бизнес ожидает дальнейшее увеличение объемов реализации продукции как в Украине, так и за рубежом: балансы ответов – по 21,0% по сравнению с 18,0% и 14,9% соответственно в I квартале 2021 года. Оптимистичные настроения преобладают во всех секторах экономики, кроме энерго- и водоснабжения. Улучшились ожидания предприятий по инвестиционным расходов как на выполнение строительных работ, так и на машины, оборудование и инвентарь: баланс ответов – 6,4% и 16,9% соответственно (в I квартале 11,7% и 1,4% соответственно).

Рост инвестиционных расходов на выполнение строительных работ в последующие 12 месяцев впервые со II квартала 2019 прогнозируют предприятия всех видов деятельности, больше всего – предприятия энерго- и водоснабжения (баланс ответов – 17,2%).

Четвертый квартал подряд наблюдается улучшение ожиданий по росту объемов иностранных инвестиций предприятиями: баланс ответов вырос до 12,3% с 10,4% в I квартале. Бизнес продолжает смягчать ожидания по уменьшению общего количества работников на своих предприятиях: баланс ответов составил "минус" 1,0% (в предыдущем квартале – "минус" 1,9%).

В частности, респонденты предприятий торговли, добывающей промышленности и строительства ожидают увеличения количества своих работников (баланс ответов 8,0%, 6,5% и 5,0% соответственно). Остаются высокими ожидания относительно роста зарплат работников в следующие 12 месяцев: баланс ответов – 58,3% (в I квартале 2021 – 60,6%). Только 1% опрошенных компаний готовы к уменьшению зарплат (в I квартале 2021 – 2%).

Кредитование

Доля компаний, планирующих привлекать кредиты в Украине в течение следующих 12 месяцев, продолжает уменьшаться – 36,9% по сравнению с 39,3% в предыдущем квартале. Подавляющее большинство потенциальных заемщиков (78,7%) традиционно предпочитает национальную валюту. Также уменьшилась доля компаний, которые планируют брать кредиты за рубежом, – до 7% с 8,7% в предыдущем опросе.

Главными препятствиями для привлечения новых кредитов респонденты назвали высокие ставки (52,7% опрошенных) и чрезмерные требования к залогу (36%). Более трети респондентов (35,1%) вместо кредитных услуг банков будут использовать другие источники финансирования. Усиление этого фактора наблюдается седьмой квартал подряд.

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Наталия Софиенко
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