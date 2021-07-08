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Кабмин прогнозирует инфляцию до 8% по итогам года

08.07.2021, 08:56
Кабмин прогнозирует инфляцию до 8% по итогам года - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

По итогам года, инфляция останется в пределах прогнозируемых тенденций – до 8%, а рост экономики покажет около 4%. Об этом на форуме Украина 30. Международная политика заявил первый вице-премьер – министр экономики Алексей Любченко.

По его словам, для Украины этот и следующий годы будут годами восстановительного роста.

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"Мы прогнозируем около 4% роста экономики, реальной экономики в этом году. Инфляция останется в пределах прогнозируемых тенденций – до 8%, будет сохранено ценовую и валютно-курсовую стабильность. Если речь идет о стратегической перспективе до 2030 года, наша задача – структурная модернизация экономики, основанная на инновациях и технологиях, адаптивная к потребностям глобальных конкурентных вызовов", – подчеркнул Любченко.

Он отметил, что драйвером на последующие годы для Украины являются инвестиции в фундаментальную науку и человеческий капитал.

В свою очередь глава НБУ Кирилл Шевченко отметил, что для того, чтобы обеспечить макростабильность, центробанк будет направлять свою монетарную политику на удержание инфляции в пределах целевого диапазона 5% + – 1 п.п. в среднесрочной перспективе. Национальный банк ожидает, что, несмотря на превышение уровнем инфляции этого показателя в 2021 году, она вернется к цели в 2022 году.

В НБУ подчеркнули, что восстановление мировой и украинской экономик влияет на рост инфляции во всем мире. "В Украине рост потребительских цен также подпитывали подорожание продовольствия и энергоносителей в мире, эффекты от худших урожаев и дальнейший рост потребительского спроса. Для обуздания инфляции Национальный банк уже повысил учетную ставку с 6% до 7,5%", – отметили в Нацбанке.

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  • 9 января 2019 года Госстат объявил о знаковом экономическом событии: впервые за пять лет Украина закончила год с инфляцией ниже 10%. По данным Госстата, индекс потребительских цен в декабре-2018 составил 9,8%. По итогам мая-2021 потребительские цены выросли на 9,5%. 

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Наталия Софиенко
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кабмин НБУ инфляция
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