Организаторам "заблокированной" СБУ пирамиды B2B Jewelry сообщили о подозрении

Организатору финансовой пирамиды и его соучастникам сообщено о подозрении в мошенничестве с финансовыми ресурсами, а также легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч . 3 ст. 209 УКУ). Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

В Офисе генпрокурора не уточняют, о какой именно финансовой пирамиде идет речь. Но скорее всего, говорится о "заблокированной" на прошлой неделе СБУ сети магазинов B2B Jewelry, сертификаты которой были зафиксированы на фото с проведения операции спецслужбы.

По данным следствия, к организации финансовой пирамиды причастны более 20 человек и задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.

"Участниками преступной схемы осуществлялся сбор денег с граждан, в том числе с использованием банковских счетов благотворительной организации, с целью якобы инвестирования в нефинансовое учреждение для получения надпроцентов", – отметили в ведомстве.

В Офисе также добавили, что за время функционирования финансовой пирамиды организаторы, за счет вкладчиков купили остров в Днепровском каскаде с недвижимостью, приобрели 18 элитных внедорожников и другое имущество, ориентировочной стоимостью более $250 млн. Об этом раньше также сообщала СБУ.

По результатам проведенных 48 обысков в Киевской, Винницкой областях и в Одессе, изъята компьютерная и мобильная техника, подарочные сертификаты, документы о деятельности проекта, а также другие предметы.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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На прошлой неделе СБУ сообщила, что заблокировала работу финансовой пирамиды, которая присвоила более $250 млн своих 600 000 вкладчиков. СБУ не уточнила, о какой именно финансовой пирамиде идет речь. Однако на фото с проведения операции спецслужбы зафиксирован магазин B2B Jewelry и сертификаты компании.

Руководитель проекта B2B Jewelry Николай Гонта в видеообращении 30 августа заявил, что все точки продолжают работать в обычном режиме. По его словам, информация, которая "разлетелась в интернете", не соответствует действительности. В пресс-центре СБУ корреспонденту LIGA.net сообщили, что "название заблокированной финансовой пирамиды не разглашается в интересах следствия". При этом там не уточнили, почему продолжает работать якобы заблокированная финансовая пирамида.

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Наталия Софиенко

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