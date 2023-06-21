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Основатель букмекера 1xBet умер после неудачной медицинской процедуры

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2023, 16:47
Основатель букмекера 1xBet умер после неудачной медицинской процедуры - Фото
Фото: Pavel Muntyan / Facebook

Один из основателей российской букмекерской конторы 1xBet Сергей Каршков, находившийся под украинскими санкциями, скончался в Швейцарии в возрасте 42 лет. Об этом сообщил его знакомый, генеральный продюсер анимационной студии Toonbox Павел Мунтян в Facebook.

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"Серега был один из самых спортивных и здоровых людей, которых я знал. Как бык. Поехал в Швейцарию на чекап... Контрастная жидкость для МРТ и последующее МРТ привели сперва к аллергии, потом к коме, а потом к смерти", – заявил он.

Каршков – уроженец Украины, но гражданин России. В 2007 году в Брянске основал 1xBet вместе с соседями по многоквартирному дому Романом Семиохиным и Дмитрием Казориным (оба – также под санкциями СНБО). В России они находятся в розыске за незаконную организацию азартных игр, их компания запрещена.

Задержать их российским властям не удалось, потому что все трое переехали на Кипр, где они имеют гражданство.

В Украине 1xBet тоже запрещена.

В начале 2022 года ООО "Твоя беттинговая компания"  получило две лицензии на работу в Украине под брендом 1xBet, но уже в сентябре их аннулировали – после того, как у компании обнаружили связь с Россией.

10 марта 2023 года к ней применили санкции на 50 лет, а 10 апреля уставный капитал компании в размере 30 млн грн был арестован в рамках уголовного производства об уклонении от уплаты налогов и незаконном игорном бизнесе.

Андрей Водяный
РоссиясмертьШвейцария1Xbet
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