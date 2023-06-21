Засновник букмекера 1xBet помер після невдалої медичної процедури

Один з засновників російської букмекерської контори 1xBet Сергій Каршков, який був під українськими санкціями, помер у Швейцарії в віці 42 років. Про це повідомив його знайомий, генеральний продюсер анімаційної студії Toonbox Павло Мунтян у Facebook.

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"Серьога був одним із найспортивніших і найздоровіших людей, яких я знав. Як бик. Поїхав до Швейцарії на чекап... Контрастна рідина для МРТ і подальше МРТ спершу привели до алергії, потім до коми, а потім до смерті", – заявив він.

Каршков – уродженець України, але громадянин Росії. У 2007 році у Брянську заснував 1xBet разом із сусідами з багатоквартирного будинку Романом Семіохіним та Дмитром Казоріним (обоє – також під санкціями РНБО). У Росії вони перебувають у розшуку за незаконну організацію азартних ігор, їхня компанія заборонена.

Затримати їх російській владі не вдалося, тому що всі троє переїхали на Кіпр, де вони мають громадянство.

В Україні 1xBet також заборонена.

На початку 2022 року ТОВ "Твоя беттінгова компанія" отримало дві ліцензії на роботу в Україні під брендом 1xBet, але вже у вересні їх анулювали – після того, як у компанії виявили зв'язок з Росією.

10 березня 2023 року до неї застосували санкції на 50 років, а 10 квітня статутний капітал компанії в розмірі 30 млн грн було заарештовано в рамках кримінального провадження про ухилення від сплати податків та незаконний гральний бізнес.