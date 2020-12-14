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Отечественный алкоголь и сигареты за год подорожали – Госстат

14.12.2020, 18:48
Отечественный алкоголь и сигареты за год подорожали – Госстат - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

С ноября 2019 года по ноябрь 2020 года подорожали пиво, вино, водка и сигареты украинского производства. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Согласно данным Госстата, пиво за год поднялось в цене в среднем на 1,6% (с 17,19 грн до 17,46 грн за 0,5 л); вина столовые – на 1,2% (с 66,34 грн до 66,96 грн за 0,75 л); водка – на 0,4% (с 92,25 до 92,69 грн за 0,5 л).

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Сигареты с фильтром отечественных марок в ноябре 2020 года в среднем продавались по 42,61 грн за пачку (20 шт.), это на 21,5% дороже, чем годом ранее, без фильтра – по 38,21 грн за пачку (дороже на 24,4%).

  • Инфляция на потребительском рынке в ноябре 2020 года по сравнению с октябрем составила 1,3%, с начала года – 4,1%, в годовом измерении – 3,8%. Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,8%.

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Наталия Софиенко
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