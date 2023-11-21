Отец экс-нардепа ОПЗЖ Козака отсудил у санатория более 7 млн грн

Отец подозреваемого в государственной измене бывшего народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака отсудил у санатория возле Львове почти 7,4 млн грн долга за беспроцентную возвратную финансовую помощь. Об этом сообщило львовское издание Твоє місто.

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Иск Романа Козака к государственному предприятию "Санаторно-курортный лечебный центр "Шкло" 9 ноября этого года удовлетворил Яворовский районный суд Львовской области. Решение опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

1 июня 2009 года Роман Козак, являвшийся руководителем санатория, предоставил предприятию 7,5 млн грн ($986 800 по актуальному тогда курсу НБУ) беспроцентной возвратной финансовой помощи.

От имени санатория договор подписал заместитель директора Игорь Кухар, поручение на заключение договоров которому выписал сам Роман Козак как руководитель ГП.

По условиям договора, средства ему должны были вернуть до 15 октября 2018 года. Но по состоянию на 2021 год эти деньги госпредприятие не вернуло, а задолженность составила 7,4 млн грн. Адвокат Козака обратился в суд.

Санаторий подал встречный иск, в котором просил признать соглашение о предоставлении беспроцентной возвратной финансовой помощи недействительным. Так как оснований для оказания такой помощи тогда не было, а Роман Козак, заключив соответствующий договор, превысил полномочия.

Суд установил, что соглашение было законным и оправданным, поскольку в то время предприятие находилось в "критическом финансовом и материальном состоянии".

В удовлетворении встречного иска санатория суд отказал. Решение может быть обжаловано в апелляционном суде.

14 октября 2022 года Кабинет министров передал единый имущественный комплекс санатория "Шкло" из сферы управления Государственной судебной администрации (учредителя предприятия) Фонду государственного имущества для приватизации.