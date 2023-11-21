Батько екснардепа ОПЗЖ Козака відсудив у санаторію понад 7 млн грн

Батько підозрюваного у державній зраді колишнього народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака відсудив у санаторію під Львовом майже 7,4 млн грн боргу за безвідсоткову поворотну фінансову допомогу. Про це повідомило львівське видання Твоє місто.

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Позов Романа Козака до державного підприємства "Санаторно-курортний лікувальний центр "Шкло" 9 листопада цього року задовольнив Яворівський районний суд Львівської області. Рішення опубліковане в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

1 червня 2009 року Роман Козак, який був керівником санаторію, надав підприємству 7,5 млн грн ($986 800 за актуальним тоді курсом НБУ) безвідсоткової поворотної фінансової допомоги.

Від імені санаторію договір підписав заступник директора Ігор Кухар, доручення на укладення договорів якому виписав сам Роман Козак керівник ДП.

За умовами договору, кошти йому мали повернути до 15 жовтня 2018 року. Але станом на 2021 рік ці гроші держпідприємство не повернуло, а заборгованість становила 7,4 млн грн. Адвокат Козака звернувся до суду.

Санаторій подав зустрічний позов, у якому просив визнати угоду про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги нечинною. Оскільки підстав для її надання такої допомоги тоді не було, а Роман Козак, уклавши відповідний договір, перевищив повноваження.

Суд встановив, що угода була законною і виправданою, оскільки на той час підприємство перебувало в "критичному фінансовому та матеріальному стані".

У задоволенні зустрічного позову санаторію суд відмовив. Рішення можна оскаржити в апеляційному суді.

14 жовтня 2022 року Кабінет міністрів передав єдиний майновий комплекс санаторію "Шкло" зі сфери управління Державної судової адміністрації (засновника підприємства) Фонду державного майна для приватизації.