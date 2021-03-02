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Верховная Рада ввела налоговые льготы для крупных инвесторов

02.03.2021, 14:12
Верховная Рада ввела налоговые льготы для крупных инвесторов - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроекты №3761 и №3762 о налоговых и таможенных льготах инвесторам для реализации инвестпроектов с большими инвестициями, известные как законопроекты об инвестиционных нянях, поданные президентом Владимиром Зеленским.

За законопроект №3761 во втором чтении проголосовали 246 народных депутатов.

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В пояснительной записке отмечается, что законопроект "разработан с целью стимулирования привлечения в экономику Украины стратегических инвесторов, повышения инвестиционной привлекательности, а также роста конкурентоспособности экономики Украины путем введения государственной поддержки крупных инвестиционных проектов".

Закон предлагает предоставить временно, до 1 января 2035 года, налоговые льготы для инвестора со значительными инвестициями, который является стороной специального инвестиционного договора.

Также во втором чтении 256 голосами был принят проект закона №3762 о внесении изменения Таможенный кодекс. Законопроектом предлагается установить, что до 1 января 2035 года освобождается от налогообложения ввозной пошлиной оборудования, ввозимого на территорию Украины при реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями.

Отметим, что законопроект №3760 определяет требования к инвестиционным проектам и инвесторам, которым может предоставляться государственная поддержка, в частности размер инвестиций в проект должен составлять не менее эквивалент 20 млн евро.

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  • Программу для инвесторов, которая включает "налоговые каникулы" для них и персональных помощников от государства – investment nanny, анонсировал в Давосе 22 января 2020 года президент.
  • 17 декабря 2020 года народные депутаты приняли во втором чтении законопроект №3760 о господдержке проектов с крупными инвестициями.
  • 22 января 2021 года финансовый комитет Рады рекомендовал парламенту изменить Налоговый кодекс в рамках закона об инвестиционных нянях.

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Наталия Софиенко
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верховная рада инвестиционные няни закон об инвестициях
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