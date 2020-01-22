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Зеленский пообещал инвесторам налоговые каникулы и "опекунов"

Зеленский пообещал инвесторам налоговые каникулы и "опекунов"
22.01.2020, 18:31

Налоговые каникулы и персональные "опекуны". Что Зеленский пообещал инвесторам в Давосе

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Президент Украины Владимир Зеленский сегодня на Всемирном экономическом форуме в Давосе анонсировал новую программу для инвесторов, которая будет называться Investment nanny.

По его словам, тот, кто инвестирует в Украину более $100 млн, получит персонального "опекуна" от правительства.

"Мы подготовили новую программу, которая будет называться Investment nanny. О чем это говорит? Каждому инвестору крупной компании, которая приведет в Украину $100 млн и больше, мы обеспечим отдельный контракт с государством. Именно государство вас будет защищать. У вас будет менеджер - investment nanny, который говорит на пяти языках, и 24/7 этот менеджер будет с вами работать - любой вопрос, любая проблема будет решаться в контакте с этим менеджером, и не будет никакой проблемы", - заявил президент Украины.

Также Зеленский озвучил еще одну инициативу от украинской власти - тем, кто готов присоединиться к большой приватизации в Украине, будут предоставляться налоговые каникулы.

"Всем инвесторам, которые готовы включиться в большую приватизацию на сумму $10 млн и более, мы предоставим налоговые каникулы - вы не будете платить пять лет налог на прибыль", - подчеркнул Зеленский.

По словам Зеленского, в Украине появятся стимулы для обновления производственных мощностей, их можно будет амортизировать ускоренно – от 2 до 5 лет. Соответствующие законопроекты будут внесены в  парламент в ближайшее время, добавила замглавы Офиса президента Юлия Ковалив.

  • По данным Госстата, объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину в виде акционерного капитала в первом полугодии 2019 года вырос на 2,6% ($840 млн) по сравнению с началом года и на 1 июля составлял $33,7 млрд. В 2018 году в Украину было инвестировано $2,35 млрд, в 2017-м - $2,2 млрд, в 2016-м - $3,28 млрд, 2015-м - $2,96 млрд, 2014-м - $410 млн.
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