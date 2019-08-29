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Иностранцы начали активнее инвестировать в Украину - Госстат

Иностранцы начали активнее инвестировать в Украину - Госстат
29.08.2019, 18:49

Прямые иностранные инвестиции за полгода выросли на $840 млн

Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину в виде акционерного капитала за полгода вырос на 2,6% ($840 млн) по сравнению с началом года и на 1 июля составил $33,724 млрд, свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Поступления инвестиций составили $1 млрд 259,5 млн, изъятие - $728,9 млн, другие изменения стоимости акционерного капитала нерезидентов - $309 млн, в том числе курсовая разница - $520,8 млн.

В первом квартале ПИИ в Украину возросли всего на $45,5 млн. Их поступления составили $587,6 млн, изъятия - $496,5 млн, а курсовая разница - $58,9 млн.

Наибольший прирост ПИИ в январе-июне 2019-го зафиксирован из Кипра - $388,8 млн (до $9,92 млрд), Нидерландов - $295,1 млн (до $7,41 млрд), России - $145,5 млн (до $0,74 млрд) и Швейцарии - $100,3 млн (до $1,65 млрд).

Резкое уменьшились инвестиции из Венгрии - на $250,6 млн (до $0,31 млрд).

В отраслевом разрезе наибольший рост иностранных инвестиций зафиксирован в финансовой и страховой деятельности - $318,5 млн, добывающей и перерабатывающей промышленности - соответственно $184,9 млн и $176,4 млн, оптовой и розничной торговле - $113,8 млн, операциях с недвижимым имуществом - $122,6 млн, а также профессиональной, научной и технической деятельности - $128,4 млн.

В сфере административного и вспомогательного обслуживания произошло уменьшение таких инвестиций на $270,4 млн.

  • В 2018 году в Украину было инвестировано $2,35 млрд, в 2017-м - $2,2 млрд, в 2016-м - $3,28 млрд, 2015-м - $2,96 млрд, 2014-м - $410 млн.
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Госстат пии прямые иностранные инвестиции
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