Пенсионеры с января смогут покупать лекарства в рамках программы єПідтримка

В январе 2022 года в рамках программы єПідтримка, украинские пенсионеры смогут потратить 1000 грн на приобретение лекарства. Об этом заявила министр экономики Юлия Свириденко, говорится в пресс-релизе министерства.

По ее словам, в 2022 году программа будет усовершенствована.

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"С января 2022 года программа єПідтримка будет модифицирована. Дадим возможность людям старше 60 лет направить средства на приобретение лекарств", — сообщила министр.

Дальнейшее усовершенствование программы будет зависеть от спроса, а также от того, какие отрасли будут нуждаться в государственной помощи, отметила она.

"В будущем мы сможем легко подстроить ее под нужды экономики и новые вызовы. Это часть нашей новой экономической политики, в основе которой – стимулирование спроса через помощь людям", – добавила Свириденко.

Отмечается, что уже 6,5 млн украинцев воспользовались программой єПідтримка, на ее реализацию уже направлено 3 млрд грн.

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15 ноября президент Зеленский пообещал, что привитые двумя дозами вакцины от коронавируса украинцы получат по тысяче гривен. Выплаты начались с 19 декабря. 1000 грн вакцинированным гражданам выплачивают на виртуальные платежные карты через приложение Дия.

Заместитель председателя ОП Ростислав Шурма рассказал, что вакцинированные украинцы, не имеющие приложения "Дия", банковских карт или приложений банков, смогут получить 1000 грн со второго квартала или второго полугодия 2022 года.

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Наталия Софиенко

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