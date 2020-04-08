Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Министр Петрашко рассказал, как будут выводить экономику из кризиса

Министр Петрашко рассказал, как будут выводить экономику из кризиса
08.04.2020, 15:24

Министр экономразвития назвал основные шаги по поддержке экономики Украины из-за кризиса

Правительство планирует реанимировать экономику через локализацию в госзакупках, поддержку аграрного сектора и экспорта. Об этом на брифинге сказал министр развития экономики и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Детальный план выхода из кризиса есть, он прорабатывается. Направлений сейчас несколько, потому что нынешний кризис уникален для мира. Это не финансовый кризис, с которым мы сталкивались в прошлом. Его спровоцировал совершенно неожиданный фактор, который подействовал на цепочки контактов мировой торговли", - сказал он. 

Петрашко заявил, что правительство будет рассматривать как традиционные рецепты возобновления экономики, так и нетрадиционные.

"Мы планируем в ближайшее время сконцентрироваться на поддержке украинских предприятий через те инструменты, которые уже есть - локализацию в госзакупках, поддержку аграрного сектора, использования инструментов поддержки экспорта и сохранение ценовой стабильности в Украине", - сказал чиновник.

Министр уверен, что украинский экспорт, прежде всего аграрный, станет не просто востребованным на мировых рынках, а критично важным. И этот фактор правительство намерено использовать для поддержки украинских граждан, малого и среднего бизнеса с помощью специальных программ кредитования.

Ключевое задание по преодолению кризиса также, по словам Петрашко, восстановление всех сервисов, которые перестали работать из-за коронавируса, и обеспечение работой тех людей, которые ее потеряли.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

  • Согласно обновленному прогнозу Кабинета министров, в 2020 году падение ВВП составит 4,8% (против падения на 3,9%, которое прогнозировалось ранее), инфляция ускорится до 11,6% (против 8,7%). Подробнее читайте здесь.
  • По данным Минэкономики, количество безработных в Украине выросло на 13%. 
Мария Бровинская
Напишите нам
экономический кризис борьба с коронавирусом игорь петрашко
Комментарии
Последние новости
 