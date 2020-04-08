Министр Петрашко рассказал, как будут выводить экономику из кризиса

Правительство планирует реанимировать экономику через локализацию в госзакупках, поддержку аграрного сектора и экспорта. Об этом на брифинге сказал министр развития экономики и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

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"Детальный план выхода из кризиса есть, он прорабатывается. Направлений сейчас несколько, потому что нынешний кризис уникален для мира. Это не финансовый кризис, с которым мы сталкивались в прошлом. Его спровоцировал совершенно неожиданный фактор, который подействовал на цепочки контактов мировой торговли", - сказал он.

Петрашко заявил, что правительство будет рассматривать как традиционные рецепты возобновления экономики, так и нетрадиционные.

"Мы планируем в ближайшее время сконцентрироваться на поддержке украинских предприятий через те инструменты, которые уже есть - локализацию в госзакупках, поддержку аграрного сектора, использования инструментов поддержки экспорта и сохранение ценовой стабильности в Украине", - сказал чиновник.

Министр уверен, что украинский экспорт, прежде всего аграрный, станет не просто востребованным на мировых рынках, а критично важным. И этот фактор правительство намерено использовать для поддержки украинских граждан, малого и среднего бизнеса с помощью специальных программ кредитования.

Ключевое задание по преодолению кризиса также, по словам Петрашко, восстановление всех сервисов, которые перестали работать из-за коронавируса, и обеспечение работой тех людей, которые ее потеряли.

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Согласно обновленному прогнозу Кабинета министров, в 2020 году падение ВВП составит 4,8% (против падения на 3,9%, которое прогнозировалось ранее), инфляция ускорится до 11,6% (против 8,7%). Подробнее читайте здесь.

здесь. По данным Минэкономики, количество безработных в Украине выросло на 13%.