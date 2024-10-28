Philips снизила прогноз продаж на год. Акции компании упали на 16% впервые за 26 лет

Уменьшение спроса в Китае привело к снижению прогноза продаж Philips на 2024 год

Фото: Philips

Нидерландский производитель медицинского оборудования Philips снизил прогноз продаж в год, что привело к падению акций компании на 16% за день впервые за последние 26 лет. Об этом сообщает пресс-служба компании и пишет Reuters.

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"В третьем квартале спрос со стороны китайских больниц и других потребителей еще больше ухудшился, тогда как мы продолжаем видеть уверенный рост в других регионах. Мы скорректировали наш прогноз продаж на год, чтобы отразить дальнейшее влияние Китая", – отметил гендиректор Royal Philips Рой Якобс.

Якобс добавил, что заказы в Китае существенно упали в третьем квартале, однако не назвал точной цифры. В целом количество заказов продукции компании уменьшилось на 2% по сравнению с предыдущим годом.

Теперь Philips ожидает, что продажи вырастут на 0,5%-1,5% в 2024 году, в то время как в предыдущем прогнозе этот показатель составлял от 3% до 5%.

Замедление темпов роста в третьем квартале 2024 года было наиболее заметным в сегменте персонального здоровья, где продажи Philips упали на 5%.

В подразделении, продающем медицинское оборудование больницам (Diagnosis & Treatment), продажи снизились на 1%, при этом за пределами Китая наблюдался рост.

Скорректированная прибыль компании до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITA) составила 516 млн евро, что на 13% больше, чем в прошлом году.

Компания Philips заявила, что ожидает, что ее годовая маржа базовой прибыли составит около 11,5%.