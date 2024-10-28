Philips знизила прогноз продажів на рік. Акції компанії впали на 16% вперше за 26 років
Нідерландський виробник медичного обладнання Philips знизив прогноз продажів на рік, що призвело до падіння акцій компанії на 16% за день вперше за останні 26 років. Про це повідомляє пресслужба компанії та пише Reuters.
"У третьому кварталі попит з боку китайських лікарень та інших споживачів ще більше погіршився, тоді як ми продовжуємо бачити впевнене зростання [ред. – попиту] в інших регіонах. Ми скоригували наш прогноз продажів на рік, щоб відобразити подальший вплив Китаю", – зазначив гендиректор Royal Philips Рой Якобс.
Якобс додав, що замовлення в Китаї суттєво впали у третьому кварталі, проте не назвав точної цифри. Загалом кількість замовлень продукції компанії зменшилась на 2% порівняно з попереднім роком.
Тепер Philips очікує, що продажі зростуть на 0,5%-1,5% у 2024 році, тоді як у попередньому прогнозі цей показник становив від 3% до 5%.
Уповільнення темпів зростання в третьому кварталі 2024 року було найбільш помітним у сегменті персонального здоров'я, де продажі Philips впали на 5%.
У підрозділі, який продає медичне обладнання лікарням (Diagnosis & Treatment), продажі знизилися на 1%, водночас за межами Китаю спостерігалося зростання.
Скоригований прибуток компанії до вирахування відсотків, податків та амортизації (EBITA) склав 516 млн євро, що на 13% більше, ніж торік.
Компанія Philips заявила, що очікує, що її річна маржа базового прибутку складе близько 11,5%.
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