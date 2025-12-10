Под Борисполем построят новый следственный изолятор стоимостью более миллиарда гривен

Следственный изолятор на 1072 места должен частично заменить Лукьяновское СИЗО к концу 2028 года

25 ноября Государственная уголовно-исполнительная служба Украины по результатам тендера заказала ООО "Антарис ПВР-Буд" строительство следственного изолятора в селе Мартусовка за 1,09 млрд грн, сообщает издание "Наші гроші", согласно данным в системе Prozzorro.

Это уже вторая попытка реализовать проект в Мартусовке. Предыдущий тендер на первый этап работ, объявленный в январе 2022 года с ожидаемой стоимостью более 580 млн грн, пришлось отменить из-за сокращения бюджетных расходов после начала полномасштабного вторжения.

Тогда министр юстиции Денис Малюська объяснил, что реконструкцию планировалось финансировать за счет средств, полученных от продажи тюрем.

В 2025 году будут проведены работы на контрольно-пропускных пунктах, в дежурной части, комнатах для свиданий, медицинском пункте с амбулаторией и прогулочных дворах, в режимных корпусах №1 и №2, а также в смотровой башне с техническими помещениями.

Весной 2025 года заместитель министра юстиции Евгений Пикалов сообщил, что новый следственный изолятор в Мартусовке будет рассчитан на 1072 места. По его словам, открытие этого учреждения позволит разгрузить Лукьяновское СИЗО и наконец решить проблему его несоответствия европейским стандартам.

Финансирование строительства в 2025 году осуществляется за счет государственного бюджета. На этот год запланировано 3,57 млн грн, а основные расходы распределены на следующие годы: 416,82 млн грн – в 2026 году, 469,80 млн грн – в 2027 году и 200 млн грн – в 2028 году.