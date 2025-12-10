Під Борисполем побудують нове СІЗО за понад мільярд гривень

Слідчий ізолятор на 1072 місця має частково замінити Лук'янівське СІЗО до кінця 2028 року

Фото: Денис Малюська

Державна кримінально-виконавча служба України 25 листопада за результатами тендеру замовила ТОВ "Антаріс ПВР-Буд" будівництво слідчого ізолятора в селі Мартусівка за 1,09 млрд грн, повідомляє видання "Наші гроші" з посиланням на систему Prozzorro.

Це вже друга спроба втілити проєкт у Мартусівці. Попередній тендер на першу чергу робіт, оголошений у січні 2022 року з очікуваною вартістю понад 580 млн грн, довелося скасувати через урізання бюджетних видатків після початку повномасштабного вторгнення.

Тоді міністр юстиції Денис Малюська пояснював, що реконструкцію планували фінансувати коштами, отриманими від розпродажу в'язниць.

У 2025 році виконають роботи на контрольно-пропускних пунктах, черговій частині, кімнатах побачень, медичній частині з амбулаторією та прогулянковими двориками, режимних корпусах №1 і №2 та оглядовій вежі з технологічними приміщеннями.

Навесні 2025 року заступник міністра юстиції Євген Пікалов повідомив, що новий слідчий ізолятор у Мартусівці матиме 1072 місця. За його словами, відкриття цієї установи дозволить розвантажити Лук’янівське СІЗО та нарешті усунути проблему його невідповідності європейським стандартам.

Фінансування будівництва у 2025 році відбувається коштом державного бюджету. На цей рік закладено 3,57 млн грн, а основні видатки розподілено на наступні роки: 416,82 млн грн – у 2026-му, 469,80 млн грн – у 2027-му та 200 млн грн – у 2028-му.