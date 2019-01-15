Под прицелом: чьи декларации НАПК проверит в первую очередь

Декларации ТОП-чиновников получат наивысшие весовые коэффициенты и будут проверяться в первую очередь. Об этом сообщил председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Мангул.

По словам главы НАПК, высокий весовой коэффициент - 1000 баллов будет присваиваться декларациям чиновников, занимающих ответственное и особо ответственное положение. Коэффициент 1000 баллов также будет присваиваться, если декларант занимает должность, связанную с высоким уровнем коррупционных рисков. Таким образом, если декларант принадлежит к этим двум категориям, имеет значительное количество объектов недвижимости, транспортные средства премиум-класса, его декларация получит высокий весовой коэффициент и подлежит полной проверке.

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Согласно Правилам логического и арифметического контроля, весовые коэффициенты распределились следующим образом: коэффициенты 500 и 300 касаются возможного наличия признаков незаконного обогащения. Коэффициент 200 присваивается декларации в случаях, когда совокупная стоимость задекларированных объектов недвижимости превышает 10 млн грн; стоимость транспортных средств превышает 3 млн грн; есть воздушные транспортные средства; получен подарок, размер или стоимость которого более 1 млн грн; получены доходы в виде приза, выигрыша или лотереи в размере более 500 тыс. грн; есть корпоративные права юридического лица, зарегистрированного за рубежом; совокупный размер денежных активов превышает 100 млн грн; совокупный размер наличных средств превышает 30 млн грн. Другие коэффициенты составляют значения от 100 до 10.

Правила логического и арифметического контроля деклараций, которыми установлены такие коэффициенты, а также изменения в Порядок контроля и полной проверки деклараций утверждены НАПК и зарегистрированы в Министерстве юстиции 14 января.

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Напомним, что 1 января стартовала кампания по декларированию доходов, полученных в 2018 году, а в декабре 2018 НАПК запустило систему автоматизированной проверки деклараций.