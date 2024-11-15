Подозреваемый в масштабной афере ФГИУ приобрел виллу и яхту за границей – Bihus.Info

Андрей Гмырин. Фото: Facebook/andriigmurin

Андрей Гмырин, подозреваемый в причастности к афере на 10 миллиардов гривен, находится в международном розыске уже более полутора лет. По данным НАБУ, он вместе с Дмитрием Сенниченко, бывшим главой Фонда госимущества, организовал схему на государственных предприятиях, подконтрольных ФГИУ, и использовал незаконную прибыль для приобретения элитной недвижимости и других активов за рубежом. Об этом сообщает Bihus.Info.

Расследование НАБУ выявило, что схема была реализована в Фонде госимущества в 2020-2021 годах. Согласно следствию, Гмырин и Сенниченко способствовали назначению своих людей на руководящие должности Одесского припортового завода и Объединенной горно-химической компании. Новоназначенные руководители подписывали контракты с компаниями, подконтрольными организаторам схемы, при условии, что государственные предприятия будут продавать товары по заниженным ценам.

К организации схемы, как утверждает следствие, причастны Дмитрий Сенниченко и Андрей Гмырин, до 2017 года работавший в Фонде госимущества. По делу проходят еще 10 человек, из которых 8, включая Сенниченко и Гмырина, бежали за границу и находятся в розыске.

По информации Bihus.Info, семья Андрея Гмырина имеет, по меньшей мере, три компании в Объединенных Арабских Эмиратах. Одна из этих компаний в апреле 2023 года зарегистрировала бизнес во Франции – GFD COTE D'AZUR, через нее было приобретено виллу и пять земельных участков на Лазурном побережье Франции стоимостью около 5 миллионов евро.

Эту виллу можно найти на сайтах аренды недвижимости: ее площадь составляет 400 м², внутри – пять спален, четыре ванные комнаты, а во дворе расположен бассейн. Однако забронировать ее сейчас невозможно, поскольку в августе этого года французский суд наложил арест на это имущество в рамках уголовного производства, которое ведется в Украине.

Кроме того, семья Гмырина приобрела яхту Cranchi Settantotto 78 стоимостью около 5,5 миллиона евро. Покупку совершила компания GFB COMPANY LTD, зарегистрированная на Британских Виргинских островах. Как сообщает Bihus.Info, владельцем компании является украинский бизнесмен Евгений Головин, партнер Гмырина в Дубае.

Также на родителей Андрея Гмырина записано несколько бизнесов в Хорватии, в том числе шесть компаний, занимающихся недвижимостью и имеющих в финансовых отчетах активы на миллионы евро.

В начале октября НАБУ и САП завершили расследование по делу преступной организации, возглавляемой экс-главой Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Дмитрием Сенниченко и Андреем Гмыриным, который никакой официальной должности не занимал, но был приближенным к Сенниченко лицом и соорганизатором схемы.

По подсчетам следствия, ее деятельность привела к ущербу государству на сумму свыше 700 млн грн, участники преступной организации также подозреваются в легализации полученного преступным путем имущества на сумму свыше 10 миллиардов гривен.