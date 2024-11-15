Підозрюваний у масштабній афері ФДМУ придбав віллу та яхту за кордоном – Bihus.Info

Андрій Гмирін. Фото: Facebook/andriigmurin

Андрій Гмирін, якого підозрюють у причетності до афери на 10 мільярдів гривень, перебуває у міжнародному розшуку вже понад півтора року. За даними НАБУ, він разом із Дмитром Сенниченком, колишнім головою Фонду держмайна, організував схему на державних підприємствах, підконтрольних ФДМУ, і використав незаконні прибутки для придбання елітної нерухомості й інших активів за кордоном. Про це повідомляє Bihus.Info.

Розслідування НАБУ виявило, що схему було реалізовано у Фонді держмайна у 2020-2021 роках. Згідно зі слідством, Гмирін і Сенниченко сприяли призначенню своїх людей на керівні посади Одеського припортового заводу та Об’єднаної гірничо-хімічної компанії. Новопризначені керівники підписували контракти з компаніями, підконтрольними організаторам схеми, за умов, що державні підприємства продаватимуть товари за заниженими цінами.

До організації схеми, як стверджує слідство, причетні Дмитро Сенниченко й Андрій Гмирін, який до 2017 року працював у Фонді держмайна. У справі проходять ще 10 осіб, з яких 8, включно з Сенниченком і Гмиріним, втекли за кордон і перебувають у розшуку.

За інформацією Bihus.Info, родина Андрія Гмиріна має щонайменше три компанії в Об’єднаних Арабських Еміратах. Одна з цих компаній у квітні 2023 року зареєструвала бізнес у Франції – GFD COTE D’AZUR, через яку було придбано віллу та п'ять земельних ділянок на Лазуровому узбережжі Франції вартістю близько 5 мільйонів євро.

Цю віллу можна знайти на сайтах оренди нерухомості: її площа складає 400 м², усередині – пʼять спалень, чотири ванні кімнати, а на подвір'ї розташований басейн. Проте забронювати її зараз неможливо, оскільки в серпні цього року французький суд наклав арешт на це майно в межах кримінального провадження, що ведеться в Україні.

Окрім того, родина Гмиріна придбала яхту Cranchi Settantotto 78, котра коштує близько 5,5 мільйонів євро. Покупку здійснила компанія GFB COMPANY LTD, зареєстрована на Британських Віргінських островах. Як повідомляє Bihus.Info, власником компанії є український бізнесмен Євген Головін, партнер Гмиріна у Дубаї.

Також на батьків Андрія Гмиріна записано кілька бізнесів у Хорватії, зокрема шість компаній, що займаються нерухомістю і мають у фінансових звітах активи на мільйони євро.

На початку жовтня НАБУ і САП завершили розслідування у справі злочинної організації, очолюваної ексголовою Фонду державного майна України (ФДМУ) Дмитром Сенниченком та Андрієм Гмиріним, який жодної офіційної посади не обіймав, але був наближеною до Сенниченка особою і співорганізатором схеми.

За підрахунками слідства, її діяльність призвела до збитків держави на суму понад 700 млн грн, учасників злочинної організації також підозрюють у легалізації одержаного злочинним шляхом майна на суму понад 10 мільярдів гривень.