Покупки в интернете. Большинство украинцев не знают, как защитить личные данные

Торговый онлайн-сервис OLX опросил 9 000 украинцев о безопасности покупок в интернете. Более 50% опрошенных не знают, как можно защитить личные данные при проведении онлайн-покупок, говорится в результатах исследования.

"В июне более 9 000 пользователей OLX прошли опрос о безопасности в интернете — от деталей защиты личных аккаунтов до правил безопасных покупок", - сообщили в компании.

Что такое фишинг

Фишинг (от англ. fishing "рыбная ловля или выуживание") – это вид интернет-мошенничества с целью получения доступа к личным конфиденциальным данным пользователя.

Рассылая от имени банков или известных брэндов электронные письма или личные сообщения в соцсетях, мошенники побуждают пользователя перейти на поддельную страницу. Там пользователь вводит свои логин и пароль, предоставляя мошенникам доступ к своим личным данным, аккаунтам, банковским счетам.

Опасаются ли украинцы мошенничества в интернете

Опрос OLX показал, что 75% украинцев боятся стать жертвой мошенников в интернете.

Наиболее уязвимыми к возможным методам обмана оказались жители областных центров и люди в возрасте от 37 до 51 года — более 80% из них считают себя незащищенными от этого.

Также особо уязвимы возрастные категории пользователей от 37 до 51 года и старше 52 лет. 60% и 71% из них соответственно не знают, как защитить личные данные.

Что опрошенные знают о фишинге

15% опрошенных считают, что фишинг - это рыбалка.

"Это совсем не рыбалка, как считают 15% опрошенных. Это — подмена интернет-страниц с целью получения личных данных", - отмечают в OLX.

Около половины респондентов уже сталкивались с мошенничеством в интернете.

Украинцы преимущественно осведомлены в том, что подозрительные ссылки от незнакомцев в сообщениях лучше игнорировать. Только 13% готовы переходить по ссылкам в мессенджерах, и всего 4% — по ссылкам из sms. Однако 33% опрошенных все еще доверяют сокращенным ссылкам, при этом наибольшее доверие к ним проявляет возрастная группа от 17 до 25 лет (42%).

"Если малознакомый человек поделился с вами короткой ссылкой в мессенджере — лучше по ней не переходить. Это увеличивает шанс наткнуться на схему мошенничества", - подчеркивают в OLX.

Как защититься от мошенничества при покупках в интернете

Фишинг можно обнаружить с помощью простых действий — проверкой домена и защищенности сайта.

Результаты опроса показали, что 10% украинцев не обращают внимание на написание адреса веб-страницы, а еще примерно 14% вообще не знают, что такое "домен". Наиболее уязвимыми к его подмене является возрастная группа старше 52 лет — 25% не осведомлены в данном вопросе.

"Что касается защищенности веб-сайтов, самый простой способ ее проверить — обратить внимание на наличие "замочка" в адресной строке", — советует Виктор Нобиуз, руководитель отдела бизнес-аналитики OLX Украина.

20% опрошенных сообщили, что не знают, для чего нужен "замочек" в адресной строке, а еще 12% вообще не понимают, что это.

Очень опасны рассылаемые мошенниками сокращенные ссылки, которые не показывают полного домена сайта и не дают его проверить до перехода. Такие ссылки не следует открывать.

Для недопущения взлома личных аккаунтов и обеспечения их защиты следует регулярно менять пароли и применять метод двухфакторной аутентификации. Это дополнительный уровень защиты личных данных, при котором кроме ввода пароля нужно также ввести одноразовый код, поступающий на почту или телефон.

Если украинцы все же сталкиваются с обманом в интернете, то обычно обращаются в службу онлайн-поддержки ресурса (58%), рассказывают друзьям (48%) или пытаются решить свои проблемы самостоятельно (35%).

"Тем не менее в случае мошенничества лучше сразу обращаться с заявлением в киберполицию — только правоохранительные органы могут найти и наказать правонарушителя", - подчеркивают в OLX.

О правилах безопасных онлайн-покупок можно узнать и на сайте проекта Нацбанка #ШахрайГудбай.

В начале июля банкиры рассказали о популярных видах мошенничества в интернете.

Также в начале июля компания Microsoft остановила фишинговую кампанию, охватившую 62 страны.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.