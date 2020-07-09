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Фишинг, чат-боты и переводы. Банкиры рассказали о популярных видах мошенничества

09.07.2020, 13:54
Фишинг, чат-боты и переводы. Банкиры рассказали о популярных видах мошенничества - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

По словам банкиров, жертвами мошенников часто становятся люди, который ленятся соблюдать правила безопасности или не знают их

Участники платежного рынка в ходе круглого стола "Как защититься от мошенничества при использовании платежных карт", организованного "Финансовым клубом", рассказали о современных приемах финансовых мошенников и о том, как от них уберечься. По словам участников дискуссии, правила финансовой безопасности просты, но зачастую людям сложно или лень их соблюдать.

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Фишинговые сайты

Фишинговые сайты являются фейковыми (ненастоящими) клонами реальных финансовых ресурсов. Особенно активизировались они во время карантина, когда большая часть покупок совершается в режиме онлайн.

В частности, сейчас появились фишинговые сайты, которые предлагают осуществить бесплатные переводы без комиссии, отмечает один из топ-менеджеров банка "Пивденный" Ольга Коломоец. Она подчеркивает, что люди "ведутся на бесплатность и таким образом попадают на мошеннические сайты".

При этом, очень часто фишинговые сайты находятся в топе выдачи поисковых систем, так как написание такого сайта может всего на одну букву отличаться от написания известных банковских или других официальных ресурсов.

Как избежать мошенничества:

  1. пользоваться в сети теми ресурсами, которые вам знакомы и использовать сохраненные ссылки,
  2. не переходить по всплывающим окнам,
  3. пользоваться официальным интернет-банкингом вашего банка и внимательно читать, откуда приходят банковские SMS,
  4. при использовании интернет-банкинга переходить по сохраненной в первый раз ссылке.

Чат-боты

Из-за своей простоты и удобства чат-боты (виртуальные собеседники в мессенджерах или на сайтах) пользуются большой популярностью у населения и самих компаний.

В частности, подобный чат-бот был запущен в Ощадбанке, рассказывает топ-менеджер этого банка. Но запуск чат-бота по пополнению мобильных телефонов в итоге привел к всплеску мошенничества. Люди начали выводить деньги на мобильного оператора - человеку звонили, просили пополнить его же номер, а потом с телефона выводили деньги. Причем со стороны банка мошенничества не было - банк просто пополнял мобильный счет, а вот у человека потом со счета воровали деньги.

Как избежать мошенничества:

  1. платить только в проверенных сервисах,
  2. пользоваться официальными чат-ботами,
  3. не переводить деньги посторонним лицам.

Социальный инжиниринг, или Человеческий фактор

Социальный инжиниринг (игра на человеческих слабостях) считается одним из самых успешных видов мошенничества. 

Один из примеров приводит топ-менеджер компании VISA Лариса Макарова: "люди теряют работу, многие компании банкротятся и тут мошенники присылают ссылку - оставь свой номер карты и получи рабочее место".

Она напомнила, что здесь очень важным остается человеческий фактор, который может "испортить все новые мировые технологии" и что обучать грамотности нужно не только людей в возрасте, но и молодое поколение, которое тоже может "повестись" на мошенничество.

В Национальном банке также напомнили, что если сам клиент не инициировал операцию, то ни банк, ни НБУ звонить ему не будут. И если такой звонок поступил, то почти 100% это звонок мошенника и разговор лучше прервать, уверяет топ-менеджер Нацбанка Алексей Шабан.

Как избежать мошенничества:

  1. не сообщать по телефону свои данные или данные своих карт,
  2. не перезванивать по номерам телефонов, присланным в сообщениях,
  3. не верить в существование бесплатных сервисов.

Переводы с карты на карту

Банкиры напомнили, что прямые переводы "с карты на карту" вернуть невозможно, чем очень часто пользуются мошенники, требуя 100% предоплаты за товар и исчезая после получения денег.

Например, рассказывает Лариса Макарова, если вы совершили покупку в магазине и вам не прислали товар, то эту операцию можно оспорить и деньги к вам вернутся. А вот если вы просто перевели деньги на карту, это считается не покупкой, а денежным переводом - поэтому деньги вам уже не вернут.

Как избежать мошенничества:

  1. при первых же признаках мошенничества обратиться в банк, установить лимиты на операции, в крайнем случае заблокировать карту,
  2. не переводить деньги в качестве предоплаты на карту,
  3. пользоваться доставкой с наложенным платежом либо использовать доставку от самих компаний.

Ленивые клиенты - беспечные клиенты

Обучение клиентов, какую информацию можно, а какую нельзя разглашать, не всегда приносит результат, потому что люди чаще всего учатся не теории, а на практике, отмечают участники круглого стола.

"Человек - существо ленивое и, как следствие, беспечное", - рассказывает Алексей Шабан. Зачастую даже те люди, которые пользуются не наличкой, а мобильным банкингом и приложениями, становятся жертвами мошенников, потому что считают, что их невозможно обмануть, добавляет он.

Правила при осуществлении платежей и переводов через интернет:

  1. никогда никому не верить - лучше потратить время, перезвонить лишний раз в банк, "загуглить" номер телефона звонившего или сам сайт,
  2. во время проведения транзакций тщательно проверять каждый шаг,
  3. не платить по ссылкам из присланного сообщения (это могут быть фишинговые сайты) и проверять источник, откуда было прислано такое сообщение,
  4. обращать внимание, где и как происходит оплата, на каком сайте она осуществляется,
  5. внимательно читать сообщения на сайте банка, в которых рассказывается, какую информацию и в каких случаях банк может запросить, а какую - нет.

Общие правила:

  1. ставить лимиты на транзакции в онлайне и оффлайне,
  2. во время введения пин-кода в банкомате прикрывать ввод рукой,
  3. не разговаривать с сомнительными лицами, представляющимися сотрудниками банка, НБУ и т.п.,
  4. пользоваться официальным мобильным приложением банка,
  5. включить SMS-информирование об операциях с картой,
  6. по возможности избегать переводов с карты на карту.

Что делать, если пострадали от мошенничества

В Нацбанке советуют каждому клиенту, который пострадал от мошенничества, писать заявление в правоохранительные органы. При этом у регулятора признают, что часть таких дел действительно остается "висяками", но часть становится реальными случаями, когда мошенников находили. 

В то же время эксперты подчеркивают, что ответственность за сохранность клиентских денег несет, прежде всего, сам клиент. По словам директора Ассоциации ЕМА Александра Карпова, не только банки "должны своим клиентам", но и клиенты тоже "много чего должны", и если клиент сам отдал мошенникам деньги, вернуть их будет сложно.

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  • В феврале два украинца создали 15 сервисов, чтобы мошенники могли звонить с якобы банковских номеров.
  • В апреле в НБУ рассказали, что во время карантина участилось мошенничество с картами.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"

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