"Первая в Европе". Польша создала Фонд обороны и безопасности на 30 млрд злотых

Деньги Фонда обороны и безопасности направят на строительство укрытий, киберзащиту и военные технологии

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Польша первой в Европе создала Фонд обороны и безопасности (FBiO), финансируемый деньгами из Национального плана реконструкции и устойчивости (KPO). Об этом сообщила министр финансов и региональной политики страны Катажина Пелчинская-Наленч.

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"Мы – первая страна в Европе, инициировавшая этот важный проект – Фонд обороны и безопасности в рамках KPO", – заявил премьер-министр страны Дональд Туск, пишет PolsatNews.pl.

Он отметил, что благодаря европейскому финансированию Польша получит инструмент для усиления своей обороноспособности. Общий объем финансирования Фонда обороны и безопасности составит 30 млрд злотых ($7,77 млрд).

"Мы будем инвестировать миллиарды в укрытия, инфраструктуру двойного назначения и развитие польских оборонных компаний. Мы будем развивать нашу промышленность и исследовать новые технологии", – подчеркнула Пелчинская-Наленч.

Кроме того, по словам Туска, деньги фонда будут направлены на строительство объектов для защиты критической инфраструктуры, развитие кибербезопасности, исследования и разработки в сфере безопасности, а также модернизацию оборонных предприятий.

Сейчас польское правительство начинает переговоры с Европейской комиссией по внедрению этого фонда. В течение двух месяцев совместно с Министерством обороны страны будет разработан детальный инвестиционный план.

Получить финансирование могут местные органы власти, государственные и частные компании, научные учреждения и консорциумы.

Деньги фонда будут предоставляться в виде льготных кредитов или частично выкупленных инвестиций в акционерный капитал в зависимости от того, куда и как они будут вложены.