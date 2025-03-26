"Перша в Європі". Польща створила Фонд оборони та безпеки на 30 млрд злотих

Гроші Фонду оборони та безпеки спрямують на будівництво укриттів, кіберзахист та військові технології

Фото: Depositphotos

Польща першою в Європі створила Фонд оборони та безпеки (FBiO), який фінансуватиметься грошима з Національного плану реконструкції та стійкості (KPO). Про це повідомила міністерка фінансів та регіональної політики країни Катажина Пелчинська-Наленч.

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"Ми є першою країною в Європі, яка ініціювала цей важливий проєкт – Фонд оборони та безпеки в межах KPO", – заявив премʼєр-міністр країни Дональд Туск, пише PolsatNews.pl.

Він зазначив, що завдяки європейському фінансуванню Польща отримає інструмент для посилення своєї обороноздатності. Загальний обсяг фінансування Фонду оборони та безпеки становитиме 30 млрд злотих ($7,77 млрд).

"Ми будемо інвестувати мільярди в укриття, інфраструктуру подвійного призначення та розвиток польських оборонних компаній. Ми будемо розвивати нашу промисловість і досліджувати нові технології", – наголосила Пелчинська-Наленч.

Крім цього, за словами Туска, гроші фонду будуть спрямовані на будівництво об’єктів для захисту критичної інфраструктури, розвиток кібербезпеки, дослідження та розробки у сфері безпеки, а також модернізацію оборонних підприємств.

Зараз польський уряд розпочинає переговори з Європейською комісією щодо впровадження цього фонду. Протягом двох місяців спільно з Міністерством оборони країни буде розроблено детальний інвестиційний план.

Отримати фінансування зможуть місцеві органи влади, державні та приватні компанії, наукові установи та консорціуми.

Гроші фонду надаватимуться у вигляді пільгових кредитів або частково викуплених інвестицій в акціонерний капітал, залежно від того, куди і як вони будуть вкладені.