"Перша в Європі". Польща створила Фонд оборони та безпеки на 30 млрд злотих
Польща першою в Європі створила Фонд оборони та безпеки (FBiO), який фінансуватиметься грошима з Національного плану реконструкції та стійкості (KPO). Про це повідомила міністерка фінансів та регіональної політики країни Катажина Пелчинська-Наленч.
"Ми є першою країною в Європі, яка ініціювала цей важливий проєкт – Фонд оборони та безпеки в межах KPO", – заявив премʼєр-міністр країни Дональд Туск, пише PolsatNews.pl.
Він зазначив, що завдяки європейському фінансуванню Польща отримає інструмент для посилення своєї обороноздатності. Загальний обсяг фінансування Фонду оборони та безпеки становитиме 30 млрд злотих ($7,77 млрд).
"Ми будемо інвестувати мільярди в укриття, інфраструктуру подвійного призначення та розвиток польських оборонних компаній. Ми будемо розвивати нашу промисловість і досліджувати нові технології", – наголосила Пелчинська-Наленч.
Крім цього, за словами Туска, гроші фонду будуть спрямовані на будівництво об’єктів для захисту критичної інфраструктури, розвиток кібербезпеки, дослідження та розробки у сфері безпеки, а також модернізацію оборонних підприємств.
Зараз польський уряд розпочинає переговори з Європейською комісією щодо впровадження цього фонду. Протягом двох місяців спільно з Міністерством оборони країни буде розроблено детальний інвестиційний план.
Отримати фінансування зможуть місцеві органи влади, державні та приватні компанії, наукові установи та консорціуми.
Гроші фонду надаватимуться у вигляді пільгових кредитів або частково викуплених інвестицій в акціонерний капітал, залежно від того, куди і як вони будуть вкладені.
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