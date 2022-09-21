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После обращения Путина курс рубля начал снижение, российские активы продолжили дешеветь

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2022, 10:18
После обращения Путина курс рубля начал снижение, российские активы продолжили дешеветь - Фото
Фото: Depositphotos

После обращения российского диктатора Владимира Путина и объявления частичной мобилизации в РФ, курс рубля начал снижение. Это движение вниз началось еще вчера, причем началось оно с акций — индекс Московской фондовой биржи обвалился на 10% после публикации информации о внесении в уголовный кодекс РФ понятий "мобилизация" и "военное положение". 

После выступления Путина курс доллара на Мосбирже поднялся выше 62 рублей, впервые с 1 августа, курс евро — выше 61 рубля, впервые с 13 сентября.

На графике видно, как после обращения Путина рубль начал терять в цене: 

После обращения Путина курс рубля начал снижение, российские активы продолжили дешеветь

Индекс Мосбиржи на открытии торгов, 21 сентября, упал почти до 2000 пунктов, снижение составило -9,45%. Индекс РТС составил 1025 пунктов, снижение — больше 11%.

Читайте также: Путин объявил частичную мобилизацию в России 

Наталія Софієнко
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российская экономика российский рубль Индекс Мосбиржи
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