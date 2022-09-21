После обращения Путина курс рубля начал снижение, российские активы продолжили дешеветь

После обращения российского диктатора Владимира Путина и объявления частичной мобилизации в РФ, курс рубля начал снижение. Это движение вниз началось еще вчера, причем началось оно с акций — индекс Московской фондовой биржи обвалился на 10% после публикации информации о внесении в уголовный кодекс РФ понятий "мобилизация" и "военное положение".

После выступления Путина курс доллара на Мосбирже поднялся выше 62 рублей, впервые с 1 августа, курс евро — выше 61 рубля, впервые с 13 сентября.

На графике видно, как после обращения Путина рубль начал терять в цене:

Индекс Мосбиржи на открытии торгов, 21 сентября, упал почти до 2000 пунктов, снижение составило -9,45%. Индекс РТС составил 1025 пунктов, снижение — больше 11%.

Украинская разведка полагает, что всеобщая мобилизация в РФ выгодна Украине, так как она будет "ударом по режиму Путина".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии LIGA.net заявил, что в случае проведения псевдореферендумов на временно оккупированных территориях на поле боя со стороны России ничего не изменится.

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Наталія Софієнко

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