Последний крупный американский банк полностью сворачивает свой бизнес в России

Американский Citibank сворачивает остатки своего бизнеса в России с 1 ноября

Фото: EPA / JUSTIN LANE

Американский Citibank, один из крупнейших западных банков на российском рынке, полностью сворачивает остатки своего бизнеса в РФ. Об этом пишет The Moscow Times.

С 1 ноября российская "дочка" Citibank прекращает начисление процентов, а также обслуживание всех накопительных и сберегательных счетов.

В прошлом году американский банк остановил работу дебетовых карт, переводы через Систему быстрых платежей Центробанка, снятие наличных в терминалах и оплату покупок через QR-коды. А в ноябре 2024 года закрыл последнее отделение для розничных клиентов в Москве.

Citigroup еще в 2021 году планировала продать свой розничный бизнес в России, но после начала полномасштабной войны против Украины решила фактически его ликвидировать.

С 2022 года объем выданных кредитов в РФ сократился на 98%, а депозиты физических и корпоративных клиентов – в 90-150 раз.

Вместе с Citibank свой бизнес в России сокращают и европейские банки. Raiffeisen в прошлом году прекратил для большинства клиентов переводы за рубеж, а итальянский UniCredit в октябре этого года объявил, что больше не будет принимать новых корпоративных клиентов и существенно повысит тарифы.

В то же время продать свои российские "дочки" удалось лишь немногим банкам – в частности, французскому Societe Generale, нидерландскому ING и американскому Goldman Sachs.