Reuters: Россияне начали получать выплаты по замороженным активам через Citibank

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Клиенты российского подразделения американского банка Citibank начали получать купонные выплаты по ценным бумагам, замороженным в Европе западными санкциями. Об этом сообщили российские юридические компании, ссылаясь на своих клиентов, пишет Reuters.

Речь идет только о денежных переводах – сами ценные бумаги остаются недоступными. Выплаты начали поступать с вечера 9 апреля, и пока это касается только клиентов Citi в России.

Фирма Wealth IQ заявила, что выплаты поступают клиентам, ранее раскрывшим свои персональные данные по запросу банка. Некоторые уже получили деньги полностью, пишет The Moscow Times.

Юристы компании Delcredere добавили, что получили несколько разрешений от Министерства финансов Бельгии на вывод заблокированных средств клиентов.

По их словам, бельгийский регулятор упростил процедуру: теперь достаточно письма на электронную почту с подтверждением отсутствия ограничений – раньше для этого требовалась отдельная лицензия.

Изменение в подходе регулятора может быть связано с тем, что Citibank сам не находится под санкциями и у него есть прямой счет в европейском депозитарии Euroclear, в отличие от большинства других российских банков, отметили в банке Sinara.

Западные санкции, введенные в июне 2022 года против Национального расчетного депозитария России (НРД) в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину, привели к заморозке активов российских инвесторов в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream.

Около $300 млрд суверенных российских активов были заморожены санкциями, миллионы частных инвесторов также пострадали.